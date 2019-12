El secretario general de Fuerza Popular, Luis Galarreta, conversó con Correo sobre el audio en que se escucha al expresidente Alberto Fujimori coordinar con el exdirigente barrial Crisóstomo Benique para que postule al Congreso de la República en el 2020 y dijo que el fujimorismo estaba “más unido que nunca”.

“Lo que el audio confirma es algo que venimos diciendo, es la unidad del fujimorismo, que el fujimorismo está más unido que nunca. Obviamente es un proceso que seguimos avanzando. Hace meses cuando asumí la secretaria general, entre cosas conversando se veía eso, el audio confirma eso. El fujimorismo, las vertientes que alguna vez que hubo, pero fundamentalmente, algo que es bien natural, la unidad del fujimorismo”, expresó en diálogo con este diario.

Asimismo, confesó que él también visitó a Alberto Fujimori en el penal Barbardillo, donde el exmandatario cumple 25 años de prisión, para realizarle sugerencias.

“Yo personalmente he ido a hablar con el presidente, he ido a hablar con las bases, he ido a hablar con diferentes personas. Siempre se ha pedido sugerencias a exparlamentarios, a bases, a militantes y con mayor razón al líder fundador. Esto refleja es la unidad del fujimorismo en general”, manifestó.

“En el proceso que hemos tenido, el principal trabajo que se ha hecho es la unidad del fujimorismo y eso fue lo que supo en la carta que envió el presidente Fujimori, lo que contestó nuestra lideresa. En el proceso de elección, obviamente, hay un órgano colegiado, pero hay otros que son designados. Yo como secretario general he recibido un montón de propuestas y también le he pedido a diferentes personas sugerencias para las diferentes listas”, agregó.