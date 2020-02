El secretario general de Fuerza Popular, Luis Galarreta, rechazó las afirmaciones del fiscal José Domingo Pérez, quien dijo que los fujimoristas se negaron a entregar la documentación sobre las investigaciones a Keiko Fujimori.

En ese sentido, aseguró que allanamiento al local de Fuerza Popular es parte de un “show mediático” del integrante del Equipo Especial del caso Lava Jato. Además, precisó que la documentación incautada pudo haber sido solicitada de manera formal.

“Los papeles que está buscando el señor Domingo Pérez, son papeles que podría haberlos pedido en cualquier momento y, además, sale a declarar para hacer un show mediático”, expresó.

También, el excongresista negó que los representantes de Fuerza Popular sientan temor ante un allanamiento. “Hace más de un año (viene José Domingo Pérez) con un show mediático...Sale y dice ha tenido objeción. No hemos tenido ninguna objeción. No tenemos miedo al allanamiento. No vamos a obstaculizar”, remarcó.

“Abuso de un sector politizado”

En otro momento, Luis Galarreta señaló que es “histórico” en el país que una agrupación política sea allanada por segunda vez. Manifestó que detrás de esa medida judicial existe el “abuso y la prepotencia de un sector politizado en el Poder Judicial y el Ministerio Público”.

“Es histórico que un partido sea allanado, el nuestro ha sido allanado por segunda vez. El abuso, la prepotencia con la que está actuando un sector ideologizado, politizado en el Ministerio Público y el Poder Judicial, dirigidos por una ONG que filtra audios para chantajear jueces y bajarse jueces, cuando nuestra lideresa tenía su proceso en la Corte Suprema”, sostuvo.

José Domingo Pérez mencionó que la diligencia fiscal tuvo como objetivo la incautación de documentación relacionada a la campaña presidencial del 2016,“ante la resistencia de los representantes de esta agrupación de entregar los documentos”.

Galarreta (Video: Canal N)