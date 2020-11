El precandidato a la vicepresidencia de Fuerza Popular, Luis Galarreta, se mostró de acuerdo con las declaraciones que hizo el mandatario, Francisco Sagasti, al indicar que el actual Gobierno no va a buscar cambios en la Constitución, sino que esta deberá ser una opción que deberán evaluar las nuevas autoridades desde el 2021.

“Coincido con (Francisco) Sagasti y otros de que se requieren algunas modificaciones. No sé si coincido a qué modificaciones se refiere Sagasti u otros sectores. Me refiero a un tema de reforma política pendiente, pero creo que para hacerlo hay que hacerlo con la calma, análisis suficientes y sin apasionamientos o llevados por corrientes o temas de coyuntura”, dijo en declaraciones a Agenda Política.

El secretario general de Fuerza Popular comentó así las declaraciones que hizo el mandatario a la prensa internacional, en las que señaló que “no es una prioridad” el cambio de la Constitución y que esa opción deberá ser evaluada por el Gobierno que sea elegido el próximo año.

“La Constitución, que obviamente nosotros defendemos claramente como partido político, no es que esté escrita en piedra. Se requieren algunas modificaciones necesarias. Nos han llevado a unas reformas políticas poco trascendentes y más bien esta reforma de la cuestión de confianza, con el tema de la vacancia [...] sería importante que esto se pueda mirar”, comentó Galarreta.

“Sí creo que el tiempo es un poco corto. El Parlamento va a abocarse al presupuesto que es urgente, en el voto de confianza y ahí se está terminando casi esta legislatura. No sé si haya tiempo para una reforma de magnitud que requiere un debate amplio, no coyuntural, no exacerbado, sino un debate como hicieron nuestros constituyentes alguna vez”, añadió.

Confianza al gabinete

Luis Galarreta, al ser preguntado sobre la posibilidad de que Fuerza Popular le otorgue o rechace el voto de confianza al nuevo gabinete encabezado por Violeta Bermúdez, indicó que esto dependerá de la presentación que hagan ante el pleno en las próximas semanas.

“Espero que pronto se presente el gabinete, en la bancada se va a analizar lo que proponga el gabinete. Tienen que presentar algo al Parlamento rápido, urgente, porque el país tiene que retomar los temas que son pendientes”, manifestó.