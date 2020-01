Luis Galarreta, secretario general de Fuerza Popular y mano derecha de Keiko Fujimori, asegura que Kenji Fujimori tiene las puertas abiertas del partido “naranja” pese a que existe un pedido de prisión de 12 años en su contra. El expresidente del Congreso también se proyecta al futuro y considera que la hija mayor de Alberto debe ser la candidata presidencial de 2021.

¿Hay alguna autocrítica sobre el rol del fujimorismo en el último Parlamento?

Errores creo que lo cometen todos los seres humanos y las organizaciones políticas están conformadas por ellos. No tengo la menor duda que sí hubo errores, pero no fueron los que levantan algunos medios, sino que se dieron en acciones o inacciones. Eso lo analizamos en la interna.

Rosa Bartra se retiró de Fuerza Popular, pese a que le dieron la oportunidad de ser vicepresidenta del Congreso y presidir la Comisión Constitución, ¿se sintieron traicionados como con Salaverry?

No, ni con Rosa Bartra ni por la experiencia negativa que hemos tenido. En la vida, cada persona va marcando su propio destino y va labrando su futuro, hay una gran diferencia entre Salaverry y Bartra. No voy a calificar a ninguno, ni tampoco voy a ocuparme de la decisión que tomaron y, por si acaso, cuando hablamos en Fuerza Popular de otros que no son fujimoristas es porque ustedes (la prensa) nos preguntan.

¿Considera que fue Rosa Bartra quien estropeó al fujimorismo por su posición radical y el mal manejo de la Comisión de Constitución? Se la acusa de filtrar el archivo de la iniciativa de adelanto de elecciones y generar el cierre del Congreso.

No lo personalizo. La vocación de Fuerza Popular, materializada a través de su secretario general, era evitar una situación extrema en el país y buscar un diálogo que nos lleve a buen puerto. Los actores como el señor Salvador del Solar, Luis Iberico y yo sabemos cómo fue. Vuelvo a repetir, los fujimoristas no estamos hoy día pensando en quien se fue. Nosotros volteamos la página hace tiempo.

Para usted, ¿Bartra fue la culpable del cierre del Congreso?

No. El cierre del Congreso siempre estuvo en la intención del presidente Martín Vizcarra. Lo que algunos intentamos, incluso con la gente del gobierno, fue entender que la situación era extrema y buscar una salida. Más allá de todo lo que puede pasar alrededor, lo más importante era que el país no atravesase la situación por la que pasa hoy.

Algunos creen que Solidaridad Nacional con Bartra a la cabeza es el embrión de Fuerza Popular, ¿lo ve así?

El fujimorismo está ocupado en su trabajo, visión y propuestas. No estamos pensando, ni siquiera de forma remota, en lo que están haciendo lo demás. No existe un solo fujimorista postulando en otra lista ni por casualidad, ni porque le pedimos a un amigo que lo coloque en una lista y menos por estrategia.

Cuál va ser la posición del fujimorismo en el próximo Congreso, ¿Serán dialogantes?

Lo que está claro para nosotros es que el país necesita resolver algunos problemas y eso se hace con diálogo. Nosotros, en el Congreso pasado, necesitábamos de otras bancadas, siempre hemos buscado el diálogo. Y si hay que conversar con el Ejecutivo, se hará, pero eso no quiere decir que no vamos a dejar de defender los principios fundamentales de la Constitución del 93 y dejar de señalar los errores si los hay. Cuando uno busca mejorar el país, hasta la fiscalización tiene que ser para sumar.

Entonces, ¿no serán una bancada de oposición al gobierno?

Bueno, nosotros no somos gobiernistas. El Ejecutivo tiene de aliados al Frente Amplio, al grupo de Verónika Mendoza y al Partido Morado, que serán las bancadas del gobierno. Vamos a ver cómo se comportan las otras bancadas. Se debe entender que el resto es de oposición y eso no está mal.

¿Cuál es el objetivo de Fuerza Popular en estos comicios?, ¿cuántas curules buscan obtener?

El objetivo en campaña es llegar al Parlamento con un número que represente a la población. Cualquier partido que haya pasado lo que Fuerza Popular y su líder histórico (Alberto Fujimori), así como Keiko Fujimori con la campaña de demolición en su contra, nunca hubiera quedado con 54 congresistas, pese a la diáspora que hubo hasta el cierre del Parlamento. Otros partidos no pasarían la valla con esos antecedentes. Esa es la diferencia con un partido que siempre ha estado al lado del pueblo.

¿Cree que serán mayoría nuevamente?

Todos están comentando que este Congreso será un poquito fraccionado con seis o siete bancadas probablemente. La vez pasada llegamos a ser once bancadas gracias al Tribunal Constitucional. No sé si seremos mayoría.

¿Pero aspiran a ser la primera minoría, al menos?

Si somos primera, segunda... la verdad no hemos calculado nada en ese sentido. Queremos avanzar todo lo que podamos con las propuestas que tenemos. Lo que tengo claro es que la población nos dará el respaldo.

Con Keiko fuera de Fuerza Popular, ¿hay opciones de nuevos liderazgos?

El líder histórico es Alberto Fujimori y la lideresa de Fuerza Popular es Keiko. Nadie busca líderes porque los tenemos.Ella ha dado una pausa para dedicarse a su familia y a su situación legal. Nosotros tenemos una estructura orgánica formal y la hemos asumido. No estoy solo como secretario general, hay un grupo de personas que me acompañan, que tienen la misma idea y visión que yo.

¿Y esa estructura se va a mantener si es que ella vuelve a prisión?

Nosotros esperamos que el proceso judicial contra Keiko sea normal y no uno de venganza política. Si fuese así, Keiko no tendría por qué volver a la cárcel ni estar amenazada. Ningún fiscal como el de su caso (José Domingo Pérez), que tiene un problema personal, a quien le recomiendo que vaya a un doctor y ya se lo han dicho, quiere volver a pedir prisión. Nosotros tenemos una organización estructurada.

¿Acudirían a la Corte Interamericana de Derechos Humanos si es que el juez decide enviarla a prisión nuevamente?

Eso corresponde a su defensa. Yo tengo opiniones muy particulares que solamente se las doy a ella.

¿Pero no cree que debe existir una verdadera reestructuración? No se ven nuevos cuadros ni figuras...

Estamos en permanente reestructuración. Lo primero que planteé hace meses fue dar un decálogo y un conjunto de principios al partido. Lo que propuse se viene avanzando (...) Un partido no solo es rostro ni figuras, por eso el decálogo es para que nuestros cuadros se formen y se presenten en próximos procesos en base a ello. Tenemos muy claro que hay un líder histórico y una lideresa que, por ahora, está dedicada a su defensa y a su familia.

¿No cree que Fuerza Popular debe desfujimorizarse?

Solo sobrevive por el factor del apellido Fujimori... No podría desfujimorizarse porque el fujimorismo es la esencia (de Fuerza Popular) y la forma de ver el país. Es un partido que aparece en los años 90, cuando en una situación muy similar a la de ahora existían gobiernos corruptos y que dejaban avanzar al terrorismo, así como a la izquierda. El fujimorismo es un sentimiento y forma de ver al país, donde la gente más necesitada encontró a un Estado eficiente, que iba hasta el último rincón. Keiko reivindica eso. Sobre la pregunta en concreto, Keiko nos ha dicho que Fuerza Popular debe permanecer más allá del apellido y eso no es perder la esencia del fujimorismo.

¿Y con las acusaciones que tiene Kenji Fujimori en su contra, se descarta su regreso a Fuerza Popular?

Desde que asumí la secretaría general, junto al grupo que hemos trabajado alrededor, hemos buscando la unidad del fujimorismo y hemos avanzando bastante en eso. Y si me habla usted de Kenji, las puertas están abiertas para él, siempre van a estar abiertas, pero primero para nosotros es el tema familiar. No conozco detalles sobre si habrán conversado o no (Keiko y Kenji), pero te puedo decir que ese pedido de la Fiscalía me parece exagerado. ¿Y al señor Alberto Borea? O sea, ¿ningún ministro participó, solamente Kenji? Esto se suma a esta situación medio extraña de que hay la supuesta búsqueda de la justicia con un determinado sector. El pedido de 12 años de prisión me parece un absurdo por un tema político que tuvo sus consecuencias políticas.

¿Cree que hay un interés político en meter preso a Kenji Fujimori?

Probablemente hay un interés político en general de destruir a la familia Fujimori y eso mucha gente lo sabe. Yo creo que es un error porque la gente se va dando cuenta, tampoco es tonta. Tú la puedes engañar un día, una semana, un mes, pero no toda la vida. Es decir, meter preso al papá con un juez que revoca un indulto constitucional de un presidente, demuestra que en el Perú se violan los derechos permanentemente. No me sorprende que sea un tema de persecución. Para mí, como secretario general, las puertas siempre estarán para conversar y dialogar con Kenji.

¿Pero usted presentó la denuncia ante el fiscal de la Nación?

La denuncia no la presenté yo, no la firmo. Lo que se corre es el traslado formal para que llegue al fiscal de la Nación y lo lleva el presidente del Congreso.

¿Pero no querían ustedes que vaya preso?

La intención nunca fue que vaya preso ni nada por el estilo. Simplemente hubo un hecho que lo vieron mal. Lo concreto es que es exagerado (el pedido de prisión contra Kenji) y te demuestra la doble forma de medir las cosas.

¿Fuerza Popular piensa postulará a las elecciones del 2021?

Por supuesto, el partido Fuerza Popular, que representa al gobierno exitoso de Alberto Fujimori, y lo que ha construido Keiko, va a participar porque es una gran muralla de naranjas que ha frenado el avance de la marea roja. No solamente vamos a participar, sino la vamos a mejorar. Tenemos todo un plan que lo vamos a desarrollar, se va a preparar gente para postular en municipios y regiones.

¿Cree que Keiko debería evaluar no ser candidata presidencial en vista de los cuestionamientos que tiene?

No. Cuando uno sale más allá de los rebotes contra Keiko y que Vizcarra es lo máximo, te das cuenta que el cariño del pueblo es por ella. Por el momento, ha tomado una pausa que no sé si durará una semana, un mes o un año. Ella ha logrado crear un partido tan organizado y estructurado que pese a su pausa sigue trabajando. Estas decisiones se tomarán en su momento y no tengo duda que no hay otra candidata que Keiko. Para mí la candidata para el 2021 es Keiko Fujimori.