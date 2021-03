Luis Hurtado, candidato al Congreso con el número 13 por Podemos Perú, partido político que pretende llevar a la presidencia a Daniel Urresti, debatió con Luis Durán, quien postula con el número 5 por el Partido Morado, agrupación política que busca que Julio Guzmán sea el próximo presidente del país, en Tribuna Electoral, espacio en diario Correo para conocer las propuestas e ideas de los candidatos al Parlamento, con miras a las elecciones del 11 de abril.

¿Por qué quiere ser congresista?

“Los peruanos deseamos congresistas honorables, que no tengan juicios, sentencias, no tenemos nada de eso. Segundo lugar, personas que sean capaces, que puedan aportar al desarrollo de las leyes de nuestro país. Soy abogado, economista por San Marcos, educador por la Católica, doctor en educación, deportista, miembro de la selección nacional. Por otro lado, que tengan carácter para poner disciplina, orden, respeto. Soy coach internacional por la universidad Pacífico y también por los Estados Unidos. Hijo de padres provincianos, emprendedores que nada se insurge con el deseo verdadero de servir a nuestra patria. Escuchar tu voz y representarte en el Congreso ”, expresó en este diario.

¿Qué propone para fortalecer el sistema de salud público?

Según el postulante al Parlamento, vivimos una pandemia que mata a muchos ciudadanos porque no se tomaron las medidas de prevención adecuadas.

“Hoy necesitamos oxígenos y en cada hospital. Esto es parte de nuestro plan de Gobierno y está escrito. Asimismo, atender todas la zonas primarias distritales con educación en salud, de tal manera que podamos brindar una mayor atención a través de la salud digitalizada. Médicos, asesores, a través de las redes. Formación de maestros en enfermería en lo que es medicina digital a nivel nacional e internacional”, manifestó.

¿Se debe incluir la educación sexual con enfoque de género en el currículo escolar?

Luis Hurtado está de acuerdo con la educación sexual y, respecto al enfoque de género, precisa que como una elección puede confundir a los niños en su formación cívica, moral y ética.

“Depende mucho también de los principios y valores de los padres de familia y de las diferentes creencias fe y religiosas que tenga cada hogar. Es por ello que en educación sexual los jóvenes tienen plena libertad de entrar en internet y verificar la información porque es libre y abierta, pero en enfoque de género, a los niños no se les puede confundir con ideas de este tipo , que puedan elegir ellos libremente si vestirse un niño de mujer, una niña de hombre, etc. Eso tiene que ser un estudio muy profundo de no confundirlos”, sostuvo.

¿Los fondos de pensiones deben ser administrados por el Estado o por el privado?

Hurtado señaló que la ciudadanía necesita disponer de su dinero aportado porque, en esta situación de pandemia y crisis económica, lo necesita para vivir y comer.

“¿Cómo y quién lo debe administrar? Este es un estudio que se está realizando, cuáles son las ventajas y desventajas de cada lugar. Si el Gobierno participa, tiene que hacerlo de una manera controlada, fiscalizada, porque la inversión con la que se realizan con estos fondos tienen que ser redituables, deben tener intereses, brindarle un beneficio al usuario. No como lo hemos visto con las AFP, que invierten, jamás pierden, siempre ganan y el usuario es quien siempre pierde ”, aseveró.

