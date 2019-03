Luis Iberico: "El fantasma de la vacancia todavía existe"

Síguenos en Facebook

Luis Iberico, quien hasta diciembre del año pasado se desempeñó como embajador del Perú en Italia por designación del expresidente Kuczynski, retornó al país para continuar con su vida académica y política. En entrevista con Correo, el expresidente del Congreso se refiere a la situación del mandatario Martín Vizcarra por el caso Conirsa y no descarta una vacancia.

Además, descarta que APP, partido en el que milita, tenga una alianza con el Ejecutivo ahora que tienen una cartera.

¿Cuáles son los errores de Martín Vizcarra desde que asumió la presidencia?

En un principio estuvo como midiendo el terreno, no se sabía exactamente su orientación, pero el salto hacia adelante lo da con medidas de gran impacto popular como la de pechar al Congreso (...). Su error sería seguir por la ruta de la confrontación y de la lucha contra la corrupción como única bandera (...). Recordemos que faltan todavía más de dos años para que concluya el gobierno, hay tiempo para el desgaste y el fantasma de la vacancia todavía existe, no se ha esfumado, sigue rondando.

¿Por qué habla de un fantasma de la vacancia?

Depende del Congreso. En un Congreso fragmentado, balcanizado, donde hay que armar mayorías, nunca se sabe lo que puede suceder, sobre todo si se tienen que armar mayorías. La primera vacancia contó con el apoyo de las bancadas de izquierda, entonces no se puede predecir lo que va a decir cada grupo.

¿Vacancia por la relación de Vizcarra con Conirsa?

Desde mi punto de vista, sería inconveniente que se vuelvan a plantear temas como la vacancia o, desde el otro lado, la disolución del Parlamento.

¿Por qué?

Porque paraliza más la economía, te queda una terrible incertidumbre y creo que significaría un retroceso en todo lo que el Perú avanzó en las últimas décadas.

¿Cree que van a presentar una vacancia?

Pueden hacerlo en cualquier momento bajo las condiciones objetivas.

¿Se puede presentar por su relación con Conirsa?

Creo que al Presidente hay que cuidarlo y cubrirlo, cosa que no se hizo con Kuczynski. Tiene o debería tener una inmunidad casi absoluta, no por ser Presidente, sino por la estabilidad política del país.

¿A pesar de las graves acusaciones en su contra?

Lo manda la Constitución. El Mandatario tiene que ser inmune a todo tipo de acusaciones hasta terminar su mandato por el bien del país, pero ya con PPK eso no sucedió.

¿Las medidas tomadas por Vizcarra hasta ahora han sido populistas?

Han buscado tener gran impacto popular. El referéndum para mí encierra grandes y graves errores. La no reelección de congresistas es algo que la gente aplaude, pero es lo peor que se le puede hacer al Parlamento, que siempre ha tenido una baja tasa de reelección. Tirarse abajo la bicameralidad tampoco me ha parecido una medida acertada.

¿Qué puede decir sobre el nombramiento de Salvador del Solar como premier?

Es muy temprano para opinar (...). Es evidente que hay mucha expectativa sobre este nuevo gabinete. Lo primero que tienen que hacer es salir a defender y tiene que ser un gabinete más político, a pesar de que solo veo dos figuras políticas (Montenegro y Bruce). Vamos a ver, de repente tienen adentro el talento político que todavía no hemos podido percibir porque recién están comenzando. Pero, si no hacen política, ese gabinete no dura mucho.

¿Entonces podrán desempeñarse correctamente los ministros que no son políticos?

Si van a ir por el lado tecnocrático y bajar el perfil, se están equivocando. Ellos van a tener que subir a la plataforma de la política, quiéranlo o no, sí o sí; de lo contrario todo se va a centrar en la imagen del presidente Vizcarra.

César Vásquez, de APP, dijo que “una cosa es ser actor y otra manejar un gabinete”. ¿Qué puede decir usted?

No podemos descalificar a alguien por ser actor, pero tampoco que todo queda funcionando por ser abogado.

¿Cómo tomó sus primeras declaraciones?

Me parece que no estuvo bien declararse antifujimorista, el “anti” no construye puentes, sino levanta murallas e impide dialogar. Yo creo que inmediatamente corrigió las cosas diciendo que iba a dialogar.

¿Por qué cree que cambiaron a César Villanueva?

Él cumplió un ciclo en una etapa dura e intensa, y todo tiene su desgaste. Villanueva ha sido el pararrayos de Vizcarra, como le corresponde a todo premier y al gabinete, entonces ya se veía venir un cambio; sin embargo, creo que lo que gatilla este cambio fue la encuesta que refleja una seria caída en la aprobación presidencial.

¿El detonante fue el bajón en las encuestas?

Claro, es una alerta. “Presidente, la cosa no está marchando, ya es hora, ya es hora”. Me parece que tuvo que precipitar el cambio que incluso pudo esperar hasta julio.

¿Ese sería el único motivo?

Hay más. El hecho de tener ministros de perfil bajo es uno de ellos.

¿Haría algún cambio en el gabinete?

Es muy temprano (...). He visto a las ministras nuevas declarando en los medios de comunicación y se están perfilando muy bien.

¿Qué puede decir sobre la aprobación de interpelación contra Zeballos?

Eso nos lleva a ver el asunto del fujimorismo, que yo francamente no termino de entender (...). No es posible que salgan de la jornada de reflexión en Chincha anunciando que van a trabajar en una agenda Perú y a los pocos días están buscando interpelar a un ministro de un gabinete que ni siquiera ha ido todavía a recibir la investidura del Congreso.

APP formó parte de la Mesa Directiva 2017-2018. ¿No tenían una alianza con Fuerza Popular?

Estamos confundiendo alianzas con acuerdos políticos. Los partidos políticos piensan diferente y no están en el Congreso para pelearse toda la vida. En muchas cosas tienen que llegar a acuerdos que no significan alianzas políticas, porque una alianza compromete más, una alianza es como un matrimonio.

Usted fue embajador en Italia y siguió en el cargo a pesar de la renuncia de Kuczynski. ¿Por qué?

Yo presenté mi carta de renuncia, puse mi cargo a disposición, pero el presidente Vizcarra, a todos los congresistas políticos, tuvo la idea -me parece positiva- de cerrar el año 2018.

¿APP es aliado del Ejecutivo ahora que tienen una cartera?

Aún cuando la invitación y la aceptación han sido personales de Gloria Montenegro, esto no ha implicado una alianza parlamentaria, pero si, en efecto, Gloria consultó con el presidente del partido, César Acuña, esta posibilidad y se le dio la oportunidad de desarrollar políticamente esta cartera, es importante, pero no quiere decir que haya una alianza entre los dos partidos.

¿Se debe o no levantar la inmunidad parlamentaria de Edwin Donayre?

Creo que los tiempos del Congreso ya han pasado, ya se fue el tren para que tomaran una decisión. Me parece que la Corte Suprema va a tomar la decisión antes y veremos. Sin embargo, lamentablemente la ley es bastante clara y está escrito. Hay una injusticia porque la ley antigua dice una cosa y la ley nueva dice otra (...). Entonces, hay una discriminación que desfavorece al general Donayre y otros muchos que a lo largo de los años han estado en esa situación.

¿Desde la bancada, qué acciones se han debido tomar?

En la bancada sé que hay un debate interno y es lógico. No es fácil a un compañero de bancada decirle que se vaya a la cárcel, entiendo que hay razones profundamente humanas que las respeto. Entiendo perfectamente la posición de la bancada, pero al final creo yo que va a ser la CS la que resolverá el problema, pero este aspecto que afectó al general Donayre debe ser subsanado.

¿Donayre no solicitó una licencia temporal?

Entiendo que sigue siendo miembro de la bancada, aunque hay quienes han hecho ciertas críticas. No sé cómo será el tema interno, no sé si ha votado con la bancada nuestra o fujimorista (...). Me parece que esto lo deben resolver los de la bancada sin mi injerencia, yo ahí prefiero mantenerme al margen.

Usted es el accesitario. ¿No puede decir nada al respecto?

Ese es el tema de la justicia y será la justicia la que decida y acataremos lo que decida la justicia.

¿César Acuña no le ha comentado nada al respecto?

No hemos tratado el tema, cuando lo hemos tocado, porque es inevitable, le dije que respeto la decisión que tome la bancada y no me quiero meter en este asunto, para que no se piense que estoy promoviendo algo. Eso de retornar al Congreso ni me quita el sueño ni me da pesadillas, me es totalmente indiferente y ajeno, en su momento veremos qué sucede.

¿Esperará los resultados?

Si hay que asumir responsabilidades, se asumirán, pero mientras tanto yo espero lo mejor para el congresista Donayre, veo que es un general que no ha acumulado riquezas, no sé donde puede estar el delito que se le atribuye.

FP ha mostrado interés en el caso Donayre y ha puesto espíritu de cuerpo como si fuese APP. ¿Por qué?

Tienen una posición, ¿por qué?, no lo sé.

¿Evitar su ingreso podría ser uno de los motivos?

No creo. Para llegar a la presidencia del Congreso me apoyó FP. No soy fujimorista, pero tampoco antifujimorista. Puedo conversar con muchos de ellos, e incluso tengo amistad con varios.

¿Tal vez usted podría ser un voto menos para ellos?

Si contamos voto por voto, podría ser una razón, pero el número se ha reducido tanto que no sé si suma mucho.

¿César Acuña ya está alistando su campaña con miras al 2021?

Nosotros quisiéramos que lidere al partido y que vaya como candidato presidencial, pero son de las cosas que se deben dejar para su momento.

¿Ya confirmó como candidato?

Sí y tiene el respaldo de todo el partido, pero ya veremos cómo perfilemos, cómo iniciamos la campaña.

¿Cómo ve a la competencia?

Me parece que hay dos o tres partidos que están configurando bien. APP tiene más de 250 mil militantes inscritos y ha tenido victorias importantes en las elecciones regionales y municipales, a pesar de todo el palo que nos ha caído, y otro partido que ha levantado vuelo es Acción Popular. Al partido de Guzmán vamos a ver cómo le va. Los que tienen que preocuparse son los otros partidos, vamos a ver cómo se reconstituye el Partido Aprista que debería renovarse y participar en las elecciones con toda la historia que tiene y el fujimorismo ojalá encuentre su rumbo.

¿La revelación del plagio de Acuña en su tesis no lo desacredita moralmente para participar?

No lo pueden descalificar, porque Acuña ha enfrentado estas acusaciones ante la justicia, incluso ante la propia universidad en España y ha sido absuelto por la justicia y reconocido por la universidad. Lo que ocurrió es una serie de omisiones, ni siquiera en la parte de la investigación, en el marco teórico, que es donde se extraen párrafos de libros es donde se han cometido errores que César Acuña ha reconocido. Ahí reconoció que faltó rigurosidad a la hora de hacer su redacción final. Sé que es un tema que se lo va a sacar, pero ya el tema ha sido resuelto.

¿Está preparando algo en su vida política?

Vamos a ver si seré candidato nuevamente o no, pero de que voy a acompañar (a Acuña) en la campaña lo voy a hacer.