Luis Iberico: "El TC ya estaba capturado por el Gobierno"

Síguenos en Facebook

Luis Iberico, exvocero de Alianza Para el Progreso y ahora miembro de la Comisión Permanente, considera que existen magistrados del Tribunal Constitucional (TC) que han adelantado opinión sobre diversos temas (Keiko Fujimori y cierre del Congreso) que serán analizados por esa entidad. También sostiene que hay un evidente sesgo político y que el TC ya estaba "capturado por el Gobierno".

¿Considera usted que la situación actual del país es similar a la de 1992?

Los procesos históricos tienen sus propias características. Hay muchas cosas que traen a la memoria ese infausto momento. Por ejemplo, la algarabía ciudadana por el golpe de (Alberto) Fujimori, que voceros políticos y muchos juristas salieran a favor. Sin embargo, tiempo después condenaron el autogolpe de 1992.

En respuesta, la Comisión Permanente ha presentado una demanda de acción competencial ante el Tribunal Constitucional (TC), ¿legalmente están facultados?

La demanda competencial se puede presentar hacia un hecho acontecido, no es una medida primitiva. Por lo tanto, si el Congreso es disuelto por el Gobierno es absurdo quitarle esa posibilidad (...) porque, de aquí en adelante, cualquier presidente puede disolver el Congreso, pero como ya no existe, ¿no podrá acudir ante el Tribunal Constitucional? Eso es una aberración.

¿Confía en este Tribunal Constitucional?

Yo creo que el Gobierno anda por aquí y por allá advirtiendo que el Tribunal Constitucional sería capturado por los fujimoristas, pero ya estaba capturado (por el Gobierno). Si vemos a la magistrada Marianella Ledesma decir que es adversa al fujimorismo; a Carlos Ramos, que dice que no puede admitir la demanda del Congreso; y a Eloy Espinosa-Saldaña, que en su momento señaló que está en desacuerdo que el Congreso elija a los miembros del TC; entonces, todos ellos adelantan opinión y muestran sus sesgos políticos.

¿Va a respetar la decisión del TC, sea cual sea?

Es la institución que tiene que resolver este problema y, en ese sentido, debemos dejar en sus manos la demanda competencial. Puede gustarnos o no la constitución del TC, pero la respetamos. Los demócratas, constitucionalistas y republicanos respetamos las instituciones.

¿Considera que el TC debe acelerar la decisión de aceptar o no la demanda?

Tiene que evaluar sus tiempos y estar advertidos de intentos de dilación que podrían provenir de parte del demandado, que es el Poder Ejecutivo. Si al final se resuelve favorablemente y el Congreso se restituye, pero ya se eligió nuevos legisladores tendría que haber otra disolución. No podemos llegar a esa situación.

¿Qué le parece la juramentación de los nuevos ministros, lo considera legal?

Fácticamente, hay un Poder Ejecutivo que tiene el control de las Fuerzas Armadas, de las finanzas públicas, del territorio y las relaciones exteriores. Por tanto, se ha nombrado a un Consejo de Ministros fáctico.

¿Cuál será la posición de Alianza Para el Progreso respecto a las elecciones legislativas de enero?

Hay una total discrepancia en el partido sobre la decisión que asumo como congresista, vocero y secretario general, pero creo que estoy en la línea correcta. No voy a cambiar mi punto de vista en lo fundamental, que es la institucionalidad. Si mi partido piensa diferente, pues acataré lo que se diga y, por supuesto, mi cargo estará a disposición porque yo no puedo representar lo que no creo.

¿Pero participarán en las elecciones entrantes?

Sí, creo que debemos participar, estando o no dentro de la posición de considerar si es un golpe de Estado. Sería un error no ir a ese Parlamento (2020-2021), donde se van a tomar decisiones sustanciales para el futurro del país y la democracia. Hay que impedir que la izquierda controle el Parlamento.

¿No cree que participar en los próximos comicios es aceptar una disolución constitucional del Congreso?

Se tienen que ocupar los espacios que no pueden dejarse abiertos. La oposición venezolana cometió el error de no postular al Parlamento y se lo regaló al chavismo. Ya cuando lo hicieron después fue tarde, ahora está acorralada.