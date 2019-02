Luis Iberico sobre Edwin Donayre: "Pudo haber dicho, no me defiendan"

El expresidente del Parlamento, Luis Iberico, cuestionó al legislador del partido de integra Alianza para el Progreso (APP), Edwin Donayre, por no haber permitido que el Congreso de la República levante su inmunidad tras el pedido del Poder Judicial por el caso Gasolinazo.

En diálogo con El Dominical, Iberico Núñez consideró que el parlamentario debió haber pedido que le levanten su inmunidad ante los diversos cuestionamientos en su contra.

"Pudo haber dicho no me defienda yo quiero asistir y de ahí que deliberen. Sus razones tendrá, no voy a juzgar", remarcó el accesitario de Donayre.

"Genera una mala imagen"

En otro momento, Luis Iberico aseguró que la situación que atraviesa el militar en retiro perjudica la imagen del Congreso de la República.

"Genera una mala imagen y no solo hablo del congresista o de quienes lo defienden, sino todo el Parlamento es golpeado por este tipo de situaciones. No debería hacerse un uso excesivo de la figura de la inmunidad parlamentaria", subrayó.

Además, de haber presidido la Mesa Directiva entre el 2015 y 2016, Luis Iberico fue ministro de Trabajo en el gobierno de Ollanta Humala y embajador de Italia en la administración Pedro Pablo Kuczynski presidente.

El caso Gasolinazo se evoca al año 2006 cuando Donayre tenía a su cargo la Región Militar Sur, a la cual se le asignó galones de combustible valorizados en S/2’571,000; sin embargo, 44 mil galones desaparecieron. Por ello, el 27 de agosto el Poder Judicial sentenció al legislador y pidió retirarle su inmunidad para hacer efectiva la condena de cinco años y seis meses.