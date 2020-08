¿Qué aspectos considera que debe incluir o profundizar el premier Pedro Cateriano en su presentación ante el Congreso de la República?

Yo era partidario de que el premier se hubiera presentado antes que el presidente el 28 de julio, pero dada la coyuntura se tuvo que postergar hasta el 3 de agosto. Ahora creo que el premier va a tener que aclarar -de alguna manera- los puntos principales que el presidente apenas dibujó en su discurso por Fiestas Patrias. Aterrizar el discurso, sobre todo, en cuanto a qué hacer sobre la pandemia, con la economía y la inseguridad ciudadana, que son tres temas fundamentales.

Días atrás, el primer ministro adelantó que las elecciones generales del próximo año serían otro eje dentro de su presentación...

Seguramente volverá a tocar el tema de las elecciones, en cuanto a que necesitamos unos comicios libres, justos y transparentes. Pero creo que los temas de la pandemia y la economía van a ser los tópicos principales de su discurso porque, de verdad, el presidente no lo definió en su mensaje por 28 de julio.

Si el mandatario esbozó, en líneas generales, las políticas públicas para los próximos meses, ¿espera que Cateriano detalle cómo estas serán implementadas y con efecto en el corto plazo?

Que aterrice. Sobre todo definir qué es el aseguramiento universal, cómo se va a hacer en menos de un año todo lo que tiene que ver con el Sistema Integral de Salud, que son puntos que tienen que ver con eso (los anuncios del presidente). Saber también qué vamos a hacer con este Pacto Perú. A mí no me queda claro, porque si ya existe un Acuerdo Nacional, no entiendo por qué buscar ahora un Pacto Perú cuando se puede trabajar con el Acuerdo Nacional. Y otros puntos, como cuando se habla de 20 mil millones de soles para el sistema de salud, que es un poco más de lo que se definió para el año que está terminando en cuanto al presupuesto inicial.

¿Cómo observa que se dé el escenario mañana (hoy)?

Estos puntos hay que aterrizarlos porque sino difícilmente las bancadas van a quedar satisfechas. Recordemos que lo de mañana (hoy) es un precepto obligatorio para pedir el voto de confianza.

Sobre todo, tratándose del último año del Gobierno...

Así es. No pueden ser promesas en el aire, hay que aterrizarlas. Mañana vamos a ver aun premier que va a tener que, si vamos a poner el símil, “aterrizar bien ese avión”.