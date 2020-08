¿Por qué APP, su bancada, respalda el dictamen sobre el retiro de fondos de la ONP sin que tenga sustento técnico?, ¿No es eso populismo?

Estamos viviendo una situación bastante compleja, donde aproximadamente 8 millones de peruanos han perdido su puesto de trabajo. Por eso, el Congreso hoy tiene que responder de una manera excepcional, que conlleva a tomar esta decisión que no es fácil para nosotros (...) No podemos estar a espaldas de millones de peruanos que hoy necesitan esos fondos.

¿No es incoherente que el Congreso exija la reactivación de la economía cuando buscan aprobar proyectos como el de la ONP?

Según los análisis técnicos, esta iniciativa generaría un problema económico para el Estado. Eso no es tan cierto, también en el Congreso estamos haciendo una evaluación técnica y no creemos que eso pueda generar un problema económico (...). Me parece racional inyectar esos recursos a la economía.

¿Por qué no esperar la reunión del Pacto Perú que planteó el presidente Martín Vizcarra para buscar una mejor alternativa sobre la ONP?

En el Pacto Perú, como partido (Alianza para el Progreso) estaremos ahí para aportar con nuestras ideas y propuestas, que esperemos sean tomadas en cuenta. Sin embargo, carece de sentido llevar ahí un problema como el retiro de aportes de fondos de la ONP, porque estas plataformas sirven para resolver problemas más políticos y sobretodo de largo plazo.

¿Cree usted que José Luna está capacitado para presidir la Comisión Especial para la elección de miembros del TC?, ¿APP lo respaldará?

Yo no lo voy a descalificar y mi bancada no lo va a proponer para que sea miembro de la Mesa Directiva de esa comisión. Tampoco vamos a proponer a un representante de APP, salvo que alguien de las bancadas lo proponga.

¿No lo proponen, pero tampoco lo van a respaldar?

Tampoco.

¿APP apoyará la moción de interpelación a la ministra de Economía, María Antonieta Alva?

No la hemos planteado, no la hemos presentado nosotros. La interpelación es una herramienta democrática para interrogar a un ministro, pero hoy no creemos que sea oportuno, a no ser que en el devenir de los días una prueba de hechos irregulares exijan la presencia de la ministra.

¿Su bancada apoyará la propuesta que impide a sentenciados en primera instancia por delitos dolosos postular a cargos públicos?

Vamos a ratificar nuestra posición en la siguiente votación y en todas las que sean necesarias. Es más, si ustedes revisan nuestra participación en la comisión de Constitución, desde el primer momento propusimos que no pueda postular ningún candidato que tenga sentencia condenatoria sea el tiempo que sea (...) muy distinta a la propuesta que planteó el Ejecutivo.

¿Por qué la Mesa Directiva no ha hecho nada para eliminar los beneficios, al menos en el caso de Lima, en que los legisladores dejen de cobrar gastos de instalación?

Yo creo que el cuestionamiento a veces es necesario para encender las luces de alerta y corregir algo que se ha hecho mal (...) Por lo menos aquellos que hemos venido en este año y medio, no tenemos intereses económicos o subalterno. Nuestro interés es servir a las personas que representamos y eso a veces no les gusta a algunos y se aprovechan de problemas que ha tenido el Parlamento para atribuirnos.

¿Usted comparte la posición del presidente del Congreso, Manuel Merino, en que el gobierno del presidente Martín Vizcarra ha fracasado en la lucha contra la pandemia?

Hoy es el momento de sumar todos en un esfuerzo por sacar nuestro país de esta situación que es muy difícil para todos los peruanos. Calificar esta gestión de fracasa es remitirse a las cifras en el ámbito económico y de salud. Cuando vemos que somos uno de los países con mayor número de muertos por millón de habitantes podríamos asumir esa posición de fracaso. Igual con nuestra economía con ratios de una tendencia de menos 14% del PBI al término del año. Asimismo, sigue siendo fracaso cuando vemos los hospitales sin oxígeno, sin médicos, sin implementos de bioseguridad para los profesionales de la salud, además de que se ha perdido más de 6 millones de puestos de trabajo en el Perú. Sin embargo, también creo que esa realidad hoy nos exige a toda la clase política a asumir un compromiso por el país e intentar sumar proactivamente.

Perfil

Luis Valdez es primer vicepresidente del Congreso. Abogado con una maestría en Derecho de Trabajo y Seguridad Social. Fue elegido gobernador regional de La Libertad (2015) y este año logró ser legislador. También es el secretario general de APP.