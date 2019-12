Luisa María Cuculiza Torre: ″(Respuesta) me parece un error terrible”

¿Qué opina de que la ministra de Justicia, Ana Revilla, se excusara de declarar sobre el feminicidio en El Agustino porque estaba en " un momento de Navidad"?

Creo que el hecho de ayudar a una mujer o, por lo menos, declarar sobre un feminicidio es para cualquier momento. Uno no debe desperdiciar el momento de decir “basta ya de tanta bestialidad” porque de lo contrario van a seguir muriendo mujeres como gallinas. Si tenemos respuestas en las que no se le da la importancia al caso, me parece un error terrible.

¿Cree que fue una torpeza de la ministra el manejar así este tema?

Lógico, porque todas las mujeres debemos estar en una sola línea contra estos anormales que tratan de esa manera a las mujeres y a sus hijos. Si no juntamos las fuerzas, nunca se va a hacer nada. Inclusive me quedé con mi proyecto de pena de muerte para los que violan a menores de edad, pero no tuve el tiempo necesario y desgraciadamente no regresé al Congreso. Pero juro que hubiera luchado los cinco años de mi vida para que salga.

¿Considera que la ministra debería dar un paso al costado?

Eso no lo sé, ese es un problema del presidente (Martín Vizcarra). Pero lo que sí creo es que una mujer jamás debe declarar que no tiene tiempo para hablar de eso porque el tiempo para nosotros es fundamental (...). Desgraciadamente, no todas las mujeres opinamos igual.

Ante lo dicho por la titular de Justicia, ¿podríamos esperar que la ministra de la Mujer, Gloria Montenegro, esclarezca lo ocurrido?

Siendo la ministra de Justicia, con mayor razón (debió responder). Si no se emplea la justicia inmediata, con el grado de humanidad que debe tener siempre (...) ese hombre no merece vivir ni un día más, debe estar bajo tierra, porque de lo contrario esta insania va a seguir. Y acá un llamado de atención a las mujeres: Que no perdonen, que no piensen que esos degenerados van a cambiar. En la primera basta y afuera de sus vidas. La mujer sola no se muere, sale adelante.

¿Exhortaría a que la ministra Montenegro se pronuncie?

Ella siempre sale al frente y seguro lo va a hacer.

Perfil

Luisa María Cuculiza

Excongresista. Fue alcadesa del distrito de San Borja, en Lima, entre 1993 y 1999. Asumió el cargo de ministra de la Mujer durante la presidencia de Alberto Fujimori. Fue congresista por una década.