Lula da Silva: Si la situación de Perú es mala, que se convoquen nuevas elecciones

El expresidente Luiz Ignacio Lula da Silva indicó que si la situación que atraviesa el Perú es mala, entonces, se debería convocar nuevas elecciones, al comentar la disolución del Congreso por el jefe de Estado, Martín Vizcarra.

Durante una entrevista para RT, el exmandatario señaló que el primer gesto de un presidente de la República responsable no es revocar el mandato de los demás.

"Si la situación de Perú es mala, que se convoquen nuevas elecciones. El primer gesto de un presidente de la República que sea responsable no es revocar el mandato de los demás. ¡Revoca el tuyo! Porque si la orquesta no funciona bien, no culpamos al violín, culparemos al director", mencionó.

Sin embargo, al ser consultado por la determinación de Vizcarra sobre disolver el Parlamento, Lula da Silva respondió: "Son nuevos tipos de golpes de Estado que aparecen cada día".

Luis Inacio Lula da Silva se encuentra preso en Curitiba desde abril del 2018 tras ser acusado de actos de corrupción por el caso Java Jato.