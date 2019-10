Luna Gálvez: "Nunca supimos nada de un aporte de OAS o de Odebrecht, eso se lo aseguro"

Síguenos en Facebook

El excongresista José Luna Gálvez, aclaró que serán Luis Castañeda Lossio y Martín Bustamante quienes deberán explicar sus vínculos con OAS y Odebrecht, y que actualmente están tratando de responsabilizar a otros para decir que los fondos fueron usados para la campaña y con eso evitar decir que hubo un delito.

“Yo no voy a rehuir de la justicia. Es un escándalo que alguien reciba dinero y otros resulten responsables [...] Lo que busca Martín y creo que Castañeda y todo su grupo es salir del tema. Decir que no cogieron nada, que no saben nada, no tienen nada, no gastaron nada. Eso es increíble", acusó en declaraciones a RPP.

“Dicen que ese dinero se gastó en la campaña, pretenden decir que si se gastó en la campaña no fue delito, pero yo no voy a tapar nada ni aceptar que hubo algo para la campaña desde afuera”, añadió.

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), a solicitud del equipo especial Lava Jato, advirtió que Luis Castañeda Lossio recibió, entre marzo de 2011 y marzo de 2016, ingresos, en una cuenta del Banco de Crédito del Perú, la suma total de S/1′759,800, principalmente “por cobros de cheques”, los mismos que fueron hecho por transferencias de terceros por sumas pequeñas.

El Ministerio Público ha indicado que de este monto, hubo pagos de la Universidad Privada Telesup, de propiedad de Luna, al exalcalde de Lima por S/187,603 y US$4,005, que la UIF ha catalogado de “operaciones sospechosas”.

“Esos pagos vienen de contratos que se han respetado del 2011. ¿Cómo va a haber alguna justificación de que se haya previsto en el 2011 que en el 2014 iba a recibir plata Castañeda, cómo? Y ¿cómo es posible que un profesional como Castañeda no trabaje y no gane 36 mil soles si su imagen valía muchísimo más”, sostuvo Luna Gálvez.

José Luna Gálvez reiteró que “es indignante” que se intente involucrar a los directivos del partido Solidaridad Nacional con aportes de campaña de parte de las empresas brasileñas OAS y Odebrecht.

“Nunca supimos nada de un aporte de OAS o de Odebrecht, eso se lo aseguro y cuando siga avanzando [la investigación] y pidan la participación de todos los miembros del Comité va a salir toda la verdad. Nosotros nunca supimos que esos señores estuvieran tratando con OAS o con Odebrecht, sino hubiéramos renunciado y la campaña se caía”, aseveró.

Dinero incautado a Luna Gálvez

José Luna Gálvez aseguró que los más S/300 mil en efectivo encontrados en un auto estacionado dentro del inmueble donde vive en Surco en el allanamiento dirigido por el equipo especial del Ministerio Público corresponden a la caja de la universidad Telesup.

“Estamos indignados porque es una infamia que se siga metiendo a Telesup tratando de afectar su licenciamiento y tratando de afectar toda su imagen y creemos que también se está tratando de afectar su economía porque la caja que maneja Telesup, la universidad, se la han llevado. Eso nos hace ver que esto no es una cuestión judicial, sino que tiene algo mucho mayor”, afirmó en diálogo con RPP.

El último martes, el Poder Judicial autorizó al equipo especial Lava Jato allanar once inmuebles en el marco de este caso, entre ellos la vivienda del exalcalde de Lima Luis Castañeda Lossio, la vivienda de José Luna Gálvez y la de la exfuncionaria Giselle Zegarra. Además, dos locales de la universidad Telesup.

Según informó El Comercio, la fiscalía halló en la vivienda de Luna Gálvez más de S/300 mil en efectivo en un compartimiento oculto de un auto estacionado dentro del inmueble en Surco. El vehículo está a nombre de la universidad Telesup.

El excongresista dijo que este hallazgo es “poco dinero” que corresponde a las matrículas universitarias del último fin de semana, del cuál está a cargo el gerente general que vive en el mismo lugar.

“Es la caja que corresponde a sábado, domingo y lunes en matrículas y la maneja el gerente general que vive en la casa. La caja central de los locales viene a este local y bajo la custodia del gerente general está la caja. Esa caja es del sábado, domingo y el lunes y el martes iban a depositar [el dinero], según me dice el gerente general, pero ahora se han llevado la plata y no hay con qué pagar a los proveedores”, detalló.