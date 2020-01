La decisión del juez Víctor Zúñiga de enviar a Keiko Fujimori a prisión preventiva por 15 meses fue criticada por diversos políticos del país. Entre ellos, la integrante de la Comisión Permanente, Luz Salgado.

La partidaria de Fuerza Popular aseguró que existe “ensañamiento” en contra de su lideresa: “Ella, sin haber sido gobierno, ha ido dos veces a prisión y con ensañamiento, porque le suman 15 meses al tiempo que ya pasó en la cárcel. Por eso sostenemos que hay persecución política”, indicó la parlamentaria.

Asimismo, Salgado cuestionó el tratamiento “diferencial” que tiene Keiko Fujimori “con respecto a otros procesados con más elementos de juicio a los cuales los fiscales ni siquiera tocan ni empiezan las investigaciones. ¿Por qué ella no puede tener el mismo tratamiento?”, aseguró.

En esa línea, la expresidenta del Congreso consideró que no hubo interferencia en las investigaciones y no existe peligro de fuga por parte de la lideresa de Fuerza Popular: “tal es así que ella se ha presentado voluntariamente frente al juez para decirle “aquí estoy, no me quiero fugar”.

Finalmente, comentó que el juez Víctor Zúñiga “copió todo lo que el fiscal dijo” en el auto de prisión preventiva en contra de Keiko Fujimori.

