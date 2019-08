Luz Salgado asegura que vacancia presidencial no es una opción en Fuerza Popular (VIDEO)

Síguenos en Facebook

Luz Salgado, congresista de Fuerza Popular, afirmó que una posible vacancia presidencial contra Martín Vizcarra "no está en discusión" dentro su grupo parlamentario.

"(La vacancia) no está dentro de nuestras conversaciones ni dentro de nuestro planes ese tema. Yo sé que lo ha planteado el Apra, es más, no sé si han presentado siquiera la moción. (...) Nosotros no hemos tratado este tema, no lo hemos discutido, no hemos puesto la palabra vacancia. No es una opción", expresó en una entrevista con "Agenda Política" en Canal N.

Consideró, en esa línea, que tanto el presidente como el Parlamento deben terminar su mandato el 2021, "como lo indica la Constitución", por lo que rechazó un posible adelanto de elecciones.

"Personalmente, pienso que el presidente tiene que terminar el 2021, igual que el Congreso. Él tiene que hacerse responsable de lo que manda la Constitución y esta indica que el periodo termina en cinco años, o sea el 2021. Él tiene que cumplir su mandato y hacerse responsable porque para algo se metió en política. No puede zafarse de las leyes y tomar la Constitución como si fuera una gelatina o un estropajo", manifestó.

Al ser consultada sobre la posibilidad de un referéndum para forzar un adelanto de elecciones, Salgado indicó que "la combatirán" porque "solo las dictaduras se sostienen en base a consultas de referéndum".

La también expresidenta del Congreso cuestionó, asimismo, que el mandatario siga golpeando al Legislativo diciendo que se demora con el debate de la reformas política y judicial. Precisó que "el fujimorismo no es el enemigo".

"Su única vitamina [de Martín Vizcarra] para salir adelante es pegarle al Congreso y ganarse la calle, pero esa no es la razón. Presidente tiene que reaccionar. El fujimorismo no es el enemigo, el problema está en los Aduviri, en los Cerrón", concluyó Salgado.