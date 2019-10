Luz Salgado respaldó pedido de Walter Gutiérrez al Tribunal Constitucional

Síguenos en Facebook

La integrante de la Comisión Permanente, Luz Salgado, respaldó la decisión del defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, quien pidió al Tribunal Constitucional (TC) admitir la demanda competencial de Pedro Olaechea contra el Ejecutivo por la disolución del Congreso.

"Creo que hace muy bien el defensor del Pueblo en pedir que el Tribunal Constitucional no se exima de la responsabilidad de definir una serie de temas que ahora están bajo su competencia", remarcó.

Desde la sede del Legislativo, la exparlamentaria fujimorista consideró importante que el Tribunal Constitucional defina pronto su posición sobre ese asunto.

"La demanda competencial que ha presentado el Congreso de la República, el cierre del Congreso, creo que tiene que ser dilucidado por el Tribunal Constitucional", expresó.

El próximo martes 29 de octubre, los miembros del Tribunal Constitucional deberán definir si o no admiten la demanda competencial presentada por Olaechea.

Este viernes, Walter Gutiérrez solicitó al TC admitir la demanda competencial. “Definitivamente, sí. Lo decimos sin rodeos, sin ambages, sin medias vueltas, directamente: el Tribunal debe admitir la demanda competencial”, precisó en diálogo con RPP.

Francotiradores

De otro lado, Luz Salgado refirió que su personal de seguridad se percató de la presencia de francotiradores en las viviendas cercanas a la sede del Legislativo tras la disolución del Congreso, como lo denunció Karina Beteta.

Dijo, sin embargo, que ya no ha visto a los francotiradores en la zona este viernes.

"El día 30 (de septiembre) sí hubo, mi personal (de seguridad) divisó que había un miembro, pero no de las Fuerzas Armadas, sino de la Policía. Quiero creer que era de nuestra seguridad porque se mandó a averiguar ese mismo día. Ahora he pasado y no he visto a nadie", mencionó.