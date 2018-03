Luz Salgado sobre Kenji Fujimori: “Nosotros esperábamos esta renuncia” (VIDEO)

Síguenos en Facebook y YouTube

Primeras reacciones. No se hizo esperar la opinión de Luz Salgado, una de las fujimoristas más experimentadas de este movimiento, ante la renuncia de Kenji Fujimori Higuchi al partido político Fuerza Popular, luego de las declaraciones de Jorge Barata, exrepresentante de Odebrecht en el Perú.

El menor de los Fujimori expresó en su cuenta de Twitter que su renuncia se debía a que el partido “ya no tenía autoridad moral”, argumento que generó la indignación de Salgado.

“Me parece muy lamentable que él (Kenji Fujimori) utilice esta coyuntura para empañar a todo un partido político donde hay muchísimas personas que hemos trabajado por el fujimorimo, por defender principios, y que en ningún momento hemos avalado temas de corrupción. No puede hablar que no tenemos autoridad moral”, aseveró la parlamentaria de Fuerza Popular.

Y agregó: “Él (Kenji Fujimori) está echando por tierra el sacrificio de miles y miles de ciudadanos que hemos luchado por las reformas que empezamos en los noventas, por la construcción de un partido institucionalizado con Keiko Fujimori”.

Defiende a Keiko

En referencia a la lideresa de Fuerza Popular, Kenji Fujimori manifestó no dudar de su hermana, aunque sostenga que el partido ya no tiene autoridad moral, tras las declaraciones de Barata que comprometen a dicha agrupación política por presuntamente haber recibido US$1’200,000 soles.

Ante esto, Luz Salgado dice que “lamenta estas declaraciones” y que “él (Kenji Fujimori) mete en un mismo saco a miles de personas que hemos trabajado limpiamente por nuestra patria”.