Pese a que las canastas que deben entregar los municipios provinciales y distritales deben ser para personas de bajos recursos, la mamá de la congresista de Cecilia García (Podemos), conocida por promover la campaña “Chapa tu Choro”, fue una de las beneficiadas por el distrito de Heroínas de Toledo, ubicado en la provincia de Concepción (Junín).

De acuerdo a las imágenes a la que accedió este medio, se ve a la pariente de la legisladora recibiendo una bolsa de víveres de parte de funcionarios del municipio.

Este hecho fue cuestionado por personas que conocen a la mamá de Cecilía García y saben que no es una persona de bajos recursos. A través de mensajes en Facebook, la congresista de Podemos dijo que no comparte que le hayan dejado la canasta a su mamá, pero que es una persona de edad y que no comprende “algunas situaciones”.

“Me contactaron los regidores (de la Municipalidad) y me comentaron que mi mami estaba observando, que no estaba en la relación, y que les dio mucha pena dejar de lado, porque es una persona mayor, y fue por eso que le sus víveres”, alegó la congresista García ante los cuestionamientos.

Correo intentó comunicarse con la legisladora en más de una oportunidad, pero no contestó nuestra llamada y mensajes de WhatsApp.