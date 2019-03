Mamani sobre levantamiendo de inmunidad parlamentaria: "No aceptan que un campesino haya descubierto la corrupción"

El congresista de Fuerza Popular, Moisés Mamani, se pronunció luego que el Pleno del Congreso aprobó levantarle la inmunidad parlamentaria y señaló que "están atropellando sus derechos".

"Yo solicite que se reprograme la sesión para otra fecha en vista que me encontraba suspendido", precisó el parlamentario.

Sin embargo, luego de una reunión entre el presidente del Congreso y los representantes de todas las bancadas se decidió hacer caso omiso al pedido de Mamani.

Al ser consultado sobre qué medidas tomará a partir de ahora precisó que hará valer sus derechos."Yo haré mi derecho de defensa en los entes correspondientes, siempre con el debido respeto que una persona merece , no por el hecho que soy de provincia, que me apellide Mamani, están atropellando mi derecho", argumentó el parlamentario.

"No están asimilando que un puneño, un campesino ha descubierto la corrupción. Yo veo a los congresistas que siempre salen en televisión tienen sangre de venganza en los ojos, se nota. Considero que es una cuestión racial, esa es la verdad", sostuvo.

Asimismo, indicó que no se esta escondiendo ni victimizando. "Voy a defenderme en los entes correspondientes, no me estoy escondiendo", agregó.

No obstante, indicó que su partido Fuerza Popular votó a favor de que se levante la inmunidad parlamentaria debido a la presión mediática que existe.