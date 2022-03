El expresidente de la República, Manuel Merino, señaló que tanto él como quienes integraron su Gabinete Ministerial, son “asiduos defensores de los derechos humanos” y que están siendo víctimas de una investigación “que es una burla” por parte del Ministerio Público.

En su presentación ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, rechazó tener alguna responsabilidad en la muerte de Inti Sotelo y Brian Pintado, quienes perdieron la vida durante las marchas en contra de su gobierno, realizadas en noviembre del 2020.

“Más allá de la defensa de los derechos humanos, que nosotros somos asiduos defensores de los derechos humanos, el Ministerio Público no ha hecho una investigación legítima sobre quiénes mataron a los jóvenes, no hay una investigación sobre las personas que azuzaron las marchas”, aseveró.

“Ahora me acusan por omisión porque no preví que esto iba a pasar, es una burla por parte del Ministerio Público. Nosotros que hemos estado defendiendo los intereses de todos los peruanos. No han hallado argumentos para acusarnos, nos violan un derecho fundamental, se salta con garrocha nuestros derechos para tirar responsabilidad contra nosotros”, añadió.

En esa línea, consideró que durante la marcha hubo personas infiltradas y “azuzadores” que llevaron a los hechos de violencia. Además dijo que las manifestaciones contra su gestión fueron las que causaron “la segunda ola de contagios de COVID-19″.

“No han hallado las armas que usen las municiones que mataron a los jóvenes, no se ha hallado responsable a la policía. Hubo gente infiltrada, posiblemente pagada, gente interesada en que mi asunción al mando sea ilegal”, agregó.

En la sesión de la comisión también participaron el expresidente del Consejo de Ministros, Ántero Fores-Araoz y el exministro del Interior, Gastón Rodríguez. La sesión se levantó luego de que culminaran los alegatos de las partes y se dispuso que se continuará en la próxima sesión.

La denuncia constitucional

Como se recuerda, la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, presentó una denuncia constitucional contra Merino de Lama; el extitular del Gabinete Ministerial Ántero Flores-Aráoz y el exministro del Interior Gastón Rodríguez.

La acusación se debió a las muertes de Inti Sotelo y Bryan Pintado, y las lesiones sufridas por 78 personas en las movilizaciones de noviembre del 2020. A los acusados se les imputa los delitos de homicidio, lesiones graves y leves a título de dolo eventual, en la modalidad de omisión impropia.

En la denuncia presentada ante el Congreso, la Fiscalía de la Nación señala que Merino, Flores-Aráoz y Rodríguez incumplieron con su deber constitucional de proteger la vida y la integridad física de los participantes en las movilizaciones mencionadas.

Asimismo, se considera que no adoptaron medidas para controlar el uso de la fuerza policial, que terminó siendo desproporcionada. Esta omisión se dio -señala la Fiscalía- pese a contarse con información oficial referida a la intensificación de esas acciones.