En medio de protestas en varias regiones del país en su contra tras asumir la presidencia de la República, Manuel Merino señaló esta mañana en su cuenta de Twitter que la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) contará con el apoyo del Gobierno.

“Mi compromiso es con la educación, la SUNEDU contará con nuestro apoyo absoluto y su independencia será respetada por el bien de la educación superior”, escribió Merino de Lama.

Uno de los temas más importantes que tendrá que liderar el gobierno de Manuel Merino de Lama gira en torno al licenciamiento de centros de estudio superiores, a través de la Superintendencia Nacional de Educación Superior (Sunedu).

Sin embargo, el actual presidente del Consejo de Ministros, Ántero Flores-Aráoz manifestó ayer su opinión dirimente en cuanto a los procedimientos que lleva a cabo el organismo técnico especializado. Para él, las universidades no licenciadas deberían tener una nueva oportunidad para no cerrar.

“Esa es mi opinión personal (darle una nueva oportunidad a las universidades no licenciadas). Yo no voy a hacer nada sobre el particular. Personalmente opino que tiene que haber una igualdad. entre las privadas y las públicas”, comentó a Canal N.

Para el excongresista, para algunas instituciones hay oportunidades de subsanar observaciones de la Sunedu y para otras no, por lo que consideraría justo que se presente la misma situación en todos los casos.

Asimismo, consideró que modificar la ley universitaria “no es el tema de estos meses”, por lo que su gestión priorizará, aseguró, la salud y la economía de la población.

“El ministro de Economía sí, ya lo tiene el presidente. A él le toca anunciarlo. En el caso de Salud, aún no tenemos a alguien”, manifestó

En esa línea, el próximo titular de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) invocó a la unidad nacional, en el marco de la pandemia y las crisis económica y política.