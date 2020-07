Escrito por Glademir Anaya

El presidente del Congreso, Manuel Merino de Lama, asegura en este diálogo con Correo que el presidente de la República, Martín Vizcarra, ha tomado decisiones equivocadas en esta pandemia, sobre todo al confiar demasiado en los gobiernos regionales. Afirma que la interpelación al ministro de Educación, Martín Benavides, se verá después de la presentación del Gabinete Cateriano ante el pleno y sostuvo que no puede cuestionar a Edgar Alarcón.

¿Qué es lo que espera el Congreso del mensaje del presidente Martín Vizcarra el 28 de julio?

Al ser su último mensaje, esperamos que nos pueda explicar cómo va a enfrentar esta pandemia en el año que le queda, pues es importante que haya una disminución de los contagios de coronavirus. Además, debe decir qué acciones tomará el Gobierno para la recuperación económica y no caer en errores como los que tuvo Reactiva Perú. Estos serían los temas principales que Vizcarra no solo debe explicar, sino desarrollar.

¿Sigue creyendo que el gobierno de Vizcarra ha fracasado en esta pandemia?

Las decisiones que ha tomado el presidente Vizcarra, junto a sus ministros, no han sido las más acertadas y hay muchos ejemplos. Uno de ellos es cuando el Congreso aprueba la norma para que el Minsa recupere el liderazgo y el manejo de la Dirección de Salud a nivel nacional, que no fue tomada en cuenta (...). El presidente pudo haber hecho suya para aplicarla en aquellas regiones en las que notoriamente se veía deficiencias para enfrentar el COVID-19.

¿Y cree que los errores del Gobierno han generado la pérdida de vidas?

Definitivamente. Creo que la demasiada confianza del presidente Vizcarra en los gobiernos regionales ha costado vidas que no las vamos a recuperar. Las decisiones no han sido acertadas porque nos ha faltado oxígeno, camas UCI, mascarillas y medicinas. Esto se veía venir, no era nuevo y no nos ha cogido de sorpresa. Lógicamente, ha puesto al descubierto las deficiencias que tiene el país. No podemos decir que acertamos porque en todas hemos perdido.

¿Estas muertes pueden ser pasibles de una responsabilidad penal, después de agosto de 2021, contra Vizcarra?

Eso va a verse, estrictamente, en el marco de los derechos de los ciudadanos que quieran iniciar procesos. Más allá de ello, los peruanos deberíamos enfocarnos en la oportunidad de hacer grandes reformas porque se han puesto al descubierto deficiencias estructurales del Estado y falta de respuesta. Esto lo tenemos que asumir todos porque aquí no podemos decir que el de acá tuvo la culpa y el otro no. Tenemos una burocracia que debe empezar a cambiar y a entrar a la modernidad para una respuesta rápida.

El premier Pedro Cateriano señaló que no estamos para interpelaciones, ¿va a poner a consideración del pleno las que están pendientes contra los titulares de Educación y Economía?

Las mociones han sido presentadas hace 30 días. No se ha puesto en agenda porque consideramos que no era el momento adecuado, pero es natural que cuando hay preguntas que no tienen respuestas, lo mejor es la interpelación. La gran ventaja es que las preguntas son concretas y es una buena oportunidad para poder transparentar información.

¿Entonces, las interpelaciones estarán en la agenda del próximo pleno?

Una interpelación pendiente es contra el ministro de Educación (Martín Benavides), que está en proceso y debemos debatirla después de la presentación del Gabinete por el voto de confianza. En el caso de la ministra de Economía, aún no se ha procesado y podría caerse. A lo mejor, las preguntas de la interpelación son absueltas en la presentación del Gabinete y el tema estaría resuelto.

¿Cómo evalúa la gestión del premier Cateriano en estos sus primeros días?

El premier está con las mejores intenciones y se notó cuando quiso buscar el voto de confianza inmediatamente. Eso significa que tiene toda la voluntad de correr para tomar acciones ante la crisis que pasamos.

¿Y no cree que cometió un error en colocar a un ministro de Trabajo como Martín Ruggiero con cero experiencia en el sector público?

Bueno, su Gabinete sí tiene problemas. Lo están golpeando con el tema del ministro de Trabajo, que es muy joven, aunque creo que debemos darle una oportunidad. Estoy seguro que en la sustentación en el pleno, para el voto de confianza, varias bancadas lo van a golpear porque no ha tenido respuestas asertivas. Esperamos que pueda responder a los cuestionamientos.

¿Su partido le va a dar la confianza al Gabinete Cateriano?

Primero, vamos a escuchar al Gabinete. Este lunes, los voceros de AP se reunirán con Cateriano. Hay algunos temas puntuales que plantearle sobre salud y economía, fundamentalmente, y cómo el Gobierno va a enfrentar el tema de lo sucedido en Arequipa, que se viene repitiendo en varias regiones del país. Se está pidiendo, en Tumbes por ejemplo, que el Minsa y EsSalud asuman el control de los hospitales.

¿Cuándo pondrá en agenda, para una segunda votación, el dictamen sobre la eliminación de la inmunidad de los congresistas y otros altos funcionarios?

Este tema va a demorar. No se va a poner en estos días porque el pedido y la solicitud de los órganos independientes como la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía de la Nación y el Tribunal Constitucional era que esta norma debía tener un mayor debate, ya que podía debilitar la institucionalidad de estas entidades. Lo que sí es cierto, y es bueno decirlo, para la población, quitarle la inmunidad a todos, es bueno.

¿Hay una fecha límite para que se ponga a debate?

En realidad, no. Esto podría aprobarse hasta antes de las elecciones del mes de abril del 2021 y se pondría en vigencia.

Entonces, ¿no estará en la agenda del pleno todo este año?

Lo que tenemos que agotar son los debates, que recién comienzan la próxima semana en la Comisión de Constitución. Si hay acuerdo en hacer alguna modificación, eso significaría que estaríamos entrando a una primera votación y en la próxima legislatura (1 de febrero al 16 de julio) se estaría aprobando para aplicarse en 2021.

¿Está usted de acuerdo en que un candidato presidencial deba tener un mínimo de 6 meses de militancia como lo ha planteado la Comisión de Constitución?

Cualquier limitación para participar en un partido político con tiempo perentorio es buena porque te permite fortalecerlo, pero a estas alturas, poner una limitación tendría que ser bien analizada. Esto debe ser motivo de una reflexión para que aquellos candidatos con posibilidades presidenciales empiecen a militar en partidos para darle más seriedad a la política. Porque entramos (al poder) por una organización y luego salimos. Igual pasa con las bancadas. Esto tiene que cambiar, pero tiene sus pasos y no puede ser de golpe. Hay una propuesta que ha hecho Acción Popular para que un candidato sea militante a partir de octubre.

El Ejecutivo ha promulgado la norma para la elección meritocrática de los miembros del TC, ¿no cree que debería hacerlo el próximo Congreso?

La mejor oportunidad sería dejarlo en este Congreso, que es disgregado y en el que nadie tiene mayoría, lo que va a permitir llegar a consensos para elegir a los mejores. Hay miembros del TC que tienen su mandato vencido hace más de un año.

Entonces, ¿cuándo se iniciará la conformación de la Comisión Especial para esta elección?

Desde el mes de agosto buscaremos nombrar a los integrantes de la comisión, la cual, esperemos que esté a la altura y el nivel que necesita un Tribunal Constitucional.

¿Respalda a Edgar Alarcón como presidente de la Comisión de Fiscalización? Tiene 3 denuncias constitucionales...

Los presidentes de comisiones son propuestos por las bancadas políticas y yo no podría hacer cuestionamientos a ninguno. Que Edgar Alarcón tenga procesos pendientes, es un tema que él tendrá que responder.

¿Respalda las investigaciones que Alarcón viene haciendo, como las del entorno del presidente Vizcarra?

Si tiene que hacer una investigación, tiene que hacerlo. Si son temas que comprometen al presidente, esperemos que se puedan terminar esas investigaciones para la tranquilidad del jefe de Estado.

¿Está de acuerdo con que Vizcarra rinda cuentas al Congreso, por ejemplo, en el caso de su cuñado y los familiares de Mirian Morales contratados en el Estado?

Sí. Y si se encuentra una responsabilidad (de Vizcarra), tiene que aclararla y dar cuenta a Fiscalización.

¿Apoya el dictamen a favor del retiro del 100% de aportes a la ONP, aprobada en la Comisión de Defensa del Consumidor?, ¿No es un exceso de populismo?

Sobre el tema de la ONP, me he reunido con la ministra de Economía, el Banco Central de Reserva, la SBS y, efectivamente, el problema es que no es un sistema individual de ahorros como el de las AFP. Los pagos de muchos jubilados de la ONP son subsidiados por el Estado.

¿Pero está de acuerdo o no? ¿No cree que sería inconstitucional porque el Congreso no tiene iniciativa de gasto y no ha sido discutido técnicamente, al igual que otros proyectos vinculados a las AFP?

Eso lo van a determinar los 130 congresistas. No es que le guste el presidente (del Congreso) o no, pero mi opinión no va a surtir ningún efecto.

¿Y usted no puede hacer nada siendo presidente del Congreso?

Son decisiones que tendrá que tomar el Congreso. Hemos conversado esta semana con los presidentes de las comisiones, hemos pedido mejores dictámenes y de mayor calidad. Muchas veces, por la propia emoción de poder sacar sus normas, los congresistas a veces no recibimos todas las opiniones y sacamos proyectos que vienen siendo cuestionados.

Existe una Comisión Especial de Reforma de Pensiones, en la cual se gasta dinero en asesores, pero las iniciativas sobre pensiones no están pasando ese filtro, ¿qué hará al respecto?

En efecto, estas iniciativas deben verse en esa comisión, estoy de acuerdo. Eso se va a generar un diálogo con los grupos parlamentarios y los presidentes de las comisiones. Por ahora, estos proyectos no están agendados.

Otra crítica al Congreso es por la iniciativa del congelamiento de deudas a los bancos, ¿se pondrá a debate?

Esta norma también ha sido cuestionada por la SBS y la ministra de Economía. Por ello, nos hemos reunido con el presidente de la Comisión de Defensa del Consumidor para ver de qué manera este tema pudiese tener el menor daño posible a fin de que sea aprobado. Eso habrá que determinarlo en su momento, tampoco está agendado ese proyecto.

Perfil

Manuel Merino es presidente del Congreso de la República. Fue elegido congresista en el 2001. Presidió la Comisión de Defensa del Consumidor en el 2003. En el 2011 fue reelegido y asumió la primera vicepresidencia del Congreso.