Manuel Merino solicitó a la presidenta Dina Boluarte que renuncie al cargo en caso su gobierno no pueda actuar frente a la crisis política y social desatada tras el golpe de Estado de Pedro Castillo.

“Si la situación social que tenemos en el país no se logra tranquilizar, que yo hasta el momento veo que no y que tampoco hay actitud del Gobierno(...) y si no ves de qué manera puede actuar para no permitir que sigan bloqueando carreteras y empobreciendo al país, definitivamente tienes que dar un paso al costado”, declaró Merino a Exitosa.

Consideró que Boluarte “no está gobernando”. “Lo que tiene que hacer Dina Boluarte es gobernar, no está gobernando. Si tú ves los hechos que han sucedido, las injerencias de presidentes de Colombia y México, ¿quién tiene gran responsabilidad? Es el Ministerio de Relaciones Exteriores”, precisó.

También señaló que a Boluarte Zegarra se le debería brindar estabilidad para gobernar, sin embargo, en caso no pueda con “esa capacidad”, quien debería asumir es el actual titular del Parlamento, José Williams.