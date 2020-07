El presidente del Congreso, Manuel Merino, respondió al mandatario Martín Vizcarra y lamentó que haya dado “opiniones erradas” sobre el papel del Legislativo sobre las reformas políticas.

“Lamento, como presidente del Congreso, que el nerviosismo de nuevo presidente de la República haya puesto en el contexto opiniones por adelantado, para nosotros opiniones erradas. El Perú necesita un respeto y ante ese respeto estamos aquí, poniendo la cara, diciéndole al pueblo peruano que hoy tenemos que dejar sentado históricamente esa necesidad que el pueblo nos pide. Invoco a las bancadas para que esa capacidad de respuesta la tengamos en los hechos concretos, en esa agenda que hemos aprobado”, expresó esta tarde antes de iniciar el Pleno.

Asimismo, Merino indicó que el Gobierno tiene un gran problema en manejar la pandemia contra el nuevo coronavirus y que las consecuencias se ven reflejadas en los residentes del país.

“En el primer tema creo que es de público conocimiento el gran aprieto y el gran problema que tiene el Gobierno. Me refiero en el manejo de la pandemia, que no ha sido el adecuado y cada vez son más notorias las consecuencias en la salud del pueblo y en la economía familiar. Es un tema que perfectamente lo percibimos a través de cada uno de los pueblos que nos eligió, donde vemos que no hay oxígeno, camas con ventiladores, medicinas, donde vemos que la economía está resquebrajada y un serio problema de corrupción”, manifestó.

Como se recuerda, Martín Vizcarra dio esta tarde un mensaje de la Nación para anunciar que convocará a un referéndum, que será en las elecciones generales del 2021, para buscar la votación de los peruanos sobre la inmunidad parlamentaria.









