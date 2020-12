El congresista Manuel Merino (Acción Popular) contó este martes que cuando se debatía en el pleno del Parlamento la vacancia del expresidente Martín Vizcarra, el actual mandatario, Francisco Sagasti, le dijo que le habían ofrecido la Presidencia de la República.

Según indicó, en dos oportunidades Sagasti se acercó a su oficina y le consultó si es que consideraba que se podía llegar a los votos para vacar a Vizcarra. En uno de estos acercamientos, le dijo que le habían ofrecido ser presidente.

“Me dijo: ‘¿Crees que hay los votos, Merino?’ y yo le dije: ‘Francisco, no creo que hayan los votos. Inicialmente decían que habían 60, en los hechos de las participaciones podemos llegar a 80′, y él me dijo: ‘He contado 85′ y yo le dije: ‘Si llegamos a 86 es un problema para mí porque yo tendría que votar’, porque normalmente yo no voto y él me dijo: ‘sí pues, es una locura. A mí también me propusieron ser presidente de la República”, detalló Merino en Willax TV.

El congresista agregó que “en ese momento no había ninguna opción [de] que él [Francisco Sagasti] sea presidente de la República”, ya que en caso de vacancia quien asume por mandato constitucional es el titular del Congreso.

“Eso sí me preocupa porque yo empezaría a pensar que había una conspiración contra el gobierno que asumió el señor Merino, eso es sumamente preocupante y yo lo pongo en ese contexto”, explicó.

Precisó que esta conversación con Francisco Sagasti fue “privada” y consideró que la gestión del jefe de Estado es el “continuismo” del gobierno de Martín Vizcarra.

“¿Lo están utilizando al señor Sagasti? No lo sé. ¿Lo han utilizado? No lo sé, pero la conducción del señor Sagasti en el gobierno vemos que es continuismo y no ha hecho un deslinde de las cosas irregulares en que nos metió el señor Vizcarra y que el Partido Morado acompañó”, dijo.