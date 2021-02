Manuel Merino, congresista por Acción Popular y expresidente de la República, felicitó al gobierno de Francisco Sagasti por la llegada del primer lote de 300 mil dosis de vacuna de Sinopharm. Sin embargo, dijo que si hubiera seguido bajo el mandato del Perú, el resultado serían mejores.

“Felicito al Gobierno (por) estas 300 mil vacunas para 150 mil personas, pero de habernos mantenido en el Gobierno, este resultado hubiera sido mucho mejor porque teníamos un equipo de ministros mucho más capaz”, expresó en diálogo con Cuarto Poder.

Al ser consultado sobre si no tenía una autocrítica al ver que Pilar Mazzetti no quiso ser parte de su régimen, pero sí en el de Sagasti, Merino indicó que no.

“Al contrario, nosotros de una manera responsable, y estoy seguro que la población perfectamente lo entiende, si nos hubiésemos mantenido, con el gabinete que teníamos, la respuesta hacia los peruanos en la crisis que estamos atravesando, hubiese sido mucho más rápida que lo que está sucediendo al día de hoy”, sostuvo en el mencionado medio.

Manuel Merino espera que la primera llegada de las vacunas no quede solo en una esperanza, sino tenga continuidad para la tranquilidad de toda la población nacional.

“Esperemos que esto continúe, que no sea un tema de simplemente hoy, con toda esta movilización, una esperanza y que ahí termine, sino que haya una continuidad que permita, no solo las cerca de 500 mil personas que necesitan vacunarse en primera línea, sino que los 33 millones 600 mil podamos vacunarnos, que ahí sí nos generaría más tranquilidad”, aseveró.

ACUSACIÓN

Merino acusa a Julio Guzmán, Ollanta Humala y a Martín Vizcarra por azuzar a los jóvenes a marchar en su contra tras ascender a la presidencia de la República luego de la vacancia al ahora candidato al Congreso por Somos Perú.

“Mientras el Congreso hacía el proceso de vacancia, había una conspiración contra lo que podría dar como resultado . El señor Guzmán, ha estado marchando, conjuntamente con la gente en las calles, han estado parlamentarios. No solamente él, Ollanta Humala, el propio señor vizcarra que inicialmente se fue tranquilo y después salió a exigirle al Tribunal Constitucional que se pronuncie”, apuntó.

Además, el congresista dijo que renunció para no poner en riesgo al país y se autodenominó responsable por su decisión tras la muerte de Inti Sotelo y Bryan Pintado en las manifestaciones en su contra.

“No podíamos poner en riesgo al país, teníamos que ser responsables de los hechos que estaba sucediendo y las investigaciones van a hallar a los verdaderos responsables, pero frente a esos hechos creo que nosotros los peruanos tenemos que ser exigentes, no podemos dejar que nos estén echando responsabilidad a la incapacidad que ha tenido el gobierno del señor Vizcarra, señaló.

