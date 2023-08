Tras el fallecimiento de Marcela Saldarriaga, su abogado Sandro Balvín, contó detalles inéditos de su patrocinada con la presidenta Dina Boluarte. Esto tras declarar sobre presuntos aportes del empresario Eduvigis Beltrán a la campaña de la entonces candidata de Perú Libre.

MIRA ESTO | Revelan que Alejandro Soto usa a trabajadores como ‘troles’ para cuidar su imagen en redes sociales

“Marcela me dijo que Dina, la presidenta, apareció en su casa la noche que salió el reportaje de Cuarto Poder. Me dijo que estaba molesta, molesta estaba por la nota (publicada el 19 de marzo de este año)”, detalló el letrado al dominical Cuarto Poder.

Balvín también aceptó que brindaría su testimonio si es que es citado por el Ministerio Público. Como se sabe, Marcela Saldarriaga era testigo clave de una supuesta reunión entre la mandataria; Maritza Sánchez, miembro de la campaña que manejaba su agenda diaria, y el empresario Eduvigis Beltrán.

La versión de Maritza Sánchez era que Saldarriaga Ortiz, en esa reunión, le pidió a Beltrán 150 mil soles como aporte bajo la mesa para la campaña de la postulante a la vicepresidencia (Dina Boluarte).

“Lo que ella me dijo es que era verdad el contenido de la nota periodista y que sí hubo tráfico de dinero, mucho dinero (…) Ella (Saldarriaga) aceptó los 150 mil para la campaña, pero ese dinero no fue para su patrimonio”, dijo el abogado.

Fue a su casa

Balvín contó que en una segunda nota en el dominical, la mandataria nuevamente se reunió con Marcela Saldarriaga. “Dina fue a buscarla a ella, ahí hubo situación, fue molesta. Le dijo: ‘qué pasó, por qué saliste otra vez. El doctor Balvín no debió exponerte a la prensa. No debiste decir nada’. Ella (Saldarriaga) le dijo: ‘no, es que el doctor Balvín me pidió que declare’”, precisó.

“Por el tema que fue la presidenta a increparla, a llamarle la atención (...) encontré que ya no quería hablar, estaba asustada, bien asustada”, aseveró Balvín.

DATO

Marcela Saldarriaga nunca llegó a declarar ante la fiscalía. Ella fue lideresa de Perú Libre, el partido fundado por Vladimir Cerrón, y acompañó a Dina Boluarte durante la campaña electoral y también a Palacio de Gobierno.