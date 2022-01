La presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, señaló que la soberanía nacional y la Constitución se respetan, en alusión a Pedro Castillo y a las declaraciones que brindó en una entrevista sobre la posibilidad de que Bolivia obtenga una salida al mar.

“Presidente Castillo, le recuerdo el artículo 54 de la Constitución Política: ‘El territorio del Estado es inalienable e inviolable. Comprende el suelo, el subsuelo, el dominio marítimo, y el espacio aéreo que los cubre’. La soberanía nacional y la Constitución se respetan”, señaló en redes sociales.

La titular del Poder Legislativo se refirió así a la entrevista que se difundió este martes 25 de enero por la cadena CNN en Español al presidente Pedro Castillo.

En ella, el mandatario señaló que se debería consultar al pueblo la posibilidad de que Bolivia puede tener una salida al mar, tras reconocer que se había mostrado a favor de esta posibilidad antes de ser candidato.

“En un evento, ni siquiera se me pasó por la cabeza ser candidato. Pero ese es un clamor de Bolivia. Sí, lo dije [...] No lo dije como presidente. Es una idea. Pero ahora le consultaremos al pueblo. Para eso se necesita que el pueblo se manifieste. Si el Perú está de acuerdo... jamás haría que cosas que el pueblo no quiera”, expresó.