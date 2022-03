La presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, criticó al presidente Pedro Castillo por la designación de ministros cuestionados como el de Justicia y Derechos Humanos, así como Desarrollo Agrario y Riego.

“Lamentables las designaciones, siempre lo hemos dicho, no sé la verdad el Ejecutivo, el presidente, dónde encuentra a sus ministros. Con cincuenta ministros en 8 meses, creo que el Ejecutivo todavía no aprende la lección”, respondió ante la prensa.

Alva señaló esto cuando se le consultó sobre los nombramientos de los ministros de Justicia, Félix Chero, y de Óscar Zea, de Desarrollo Agrario y Riego, este último supuestamente involucrado en un caso de homicidio ocurrido en el 2005.

En otro momento, la titular del Parlamento saludó que el presidente de la República, Pedro Castillo, haya señalado que está dispuesto a ir a responder en persona ante la moción de vacancia que se debatirá el 28 de marzo.

“Corresponde ir a resolver todas las preguntas, las 20 dudas que están en esa moción”, destacó.

Pedro Castillo ante el Congreso

Pedro Castillo, en declaraciones este 21 de marzo, se mostró dispuesto a acudir a responder ante el Parlamento.

“Ustedes saben cómo funcionan las cosas, mientras yo hablo de pistas, veredas, agua, desagüe, de atención a la salud, otros nos preguntan si voy a ir al Congreso: Yo tengo que ir a donde me citen, si me citan a la punta del cerro, a la punta del cerro iré, si me citan a cualquier rincón del país, tengo que ir, porque no he venido a robarle un centavo a este país y el pueblo necesita que nos ordenemos”, dijo.

VIDEO RECOMENDADO

Deltacron: Todo lo que sabemos sobre la nueva variante del COVID-19 y sus síntomas