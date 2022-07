La presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, respaldó la decisión que tomó el pleno el jueves en contra del acuerdo para realizar la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) en Lima por incluir un artículo en el que se detalla la implementación de “baños neutros”.

“No es que no se vaya a realizar (la asamblea de la OEA). Lo único que tienen que hacer es modificar ese artículo. Aquí lo que cuentan con los votos. Se ha debatido y si los congresistas han considerado que eso no debe pasar, lo que tienen que hacer es una modificación”, comentó ante la prensa.

“[Pero hay baños neutros en todos lados] Acá no tengo baños neutros. No conozco”, agregó cuando se le preguntó sobre el sustento detrás del rechazo.

María del Carmen Alva sobre Gobierno

Este jueves, el pleno del Congreso rechazó por mayoría la firma del acuerdo para que la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) se lleve a cabo en Lima en el mes de octubre luego que Ernesto Bustamante (Fuerza Popular) cuestionara la inclusión del concepto de “baños neutros”.

Según dijo el congresista, esto permitiría que se considere el concepto de baños neutros para población transgénero en el “derecho interno peruano”.

“Ese era el tema, pero no es un tema para que no se realice. Se modifica y que se realice. Por supuesto que todo el mundo quiere que se realice aquí la reunión [...] No quiero entrar en ese debate porque no estoy ni en ese debate ni esa comisión, pero lo único que dijeron es que no debía estar en un convenio que acarreaba gastos al Estado”, aseguró María del Carmen Alva.

Canciller pide reconsideración

El canciller peruano César Landa pidió al Congreso que reconsidere su voto en contra del acuerdo para que la Organización de Estados Americanos (OEA) lleve a cabo su asamblea general en la ciudad de Lima, luego que los legisladores cuestionaran la inclusión de un numeral que hace mención a “baños neutros”.

“Invoco al congreso a reconsiderar el voto de ayer, que impide realizar la Asamblea General de la OEA en Lima. Esto perjudica gravemente la imagen internacional del Perú”, señaló el canciller en redes sociales este viernes.

En alusión a los cuestionamientos que se escucharon en el pleno del Poder Legislativo la noche del jueves, el diplomático precisó que son “facilidades únicamente para esta Asamblea, sin generar obligaciones internacionales a futuro”.