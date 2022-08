La congresista María del Carmen Alva (Acción Popular) negó haber utilizado un supuesto apoyo a un proyecto de ley de Isabel Cortez (Cambio Democrático - Juntos por el Perú) a cambio de que esta última retire la denuncia ante la Comisión de Ética.

“Jamás he hablado de ese tema (con Isabel Cortez). Sí me crucé con la congresista Cortez unos minutos y efectivamente me pidió apoyo para el proyecto de ley de refrigerio, que no me lo ha pedido ahora recién, me lo ha pedido siempre”, dijo ante la prensa.

Alva respondió así cuando fue consultada por el informe publicado este miércoles en La República, donde se ve una conversación de WhatsApp en la que Patricia Chirinos (Avanza País) le dice que negocie el apoyo a la iniciativa de Cortez a cambio de que esta última retire la denuncia contra Alva en la Comisión de Ética.

“Que el Gobierno en este momento, cuando se levanta salga pus y apeste y sean corruptos, no significa que todos los funcionarios sean corruptos. Rechazo totalmente una insinuación de esa manera. Además, mis votos no los canjeo ni se venden ni me los compran. Mis votos no se negocian”, agregó.

La expresidenta del Congreso aseguró que no respalda el proyecto de Isabel Cortez para que la hora de refrigerio sea incluida en la jornada laboral y dijo que su caso ante Ética no cambiará esta postura. Sin embargo, normalizó el hecho que se le haya acercado para pedirle su respaldo.

Isabel Cortez se pronuncia

A través de redes sociales, Isabel Cortez también negó algún tipo de negociación que pueda afectar su denuncia ante la Comisión de Ética contra María del Carmen Alva y calificó el informe como un intento de “desinformar”.

“Como bien saben, busco siempre el apoyo a mis proyectos de ley porque son en beneficio de la clase trabajadora y para aprobarlos necesito el voto de la mayoría de congresistas. Eso jamás hará que yo negocie algo”, indicó.