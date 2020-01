María Zavala Valladares, nueva integrante de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), explicó que los audios recientemente conocidos con el prófugo César Hinostroza, se remiten a conversaciones de carácter laboral.

“Claro que lo conocía (a César Hinostroza). No he tenido una relación amical de ninguna manera, pero sí una relación laboral. He sido jueza”, comentó en declaraciones a Canal N.

Según informó El Comercio, María Zavala Valladares registra 16 comunicaciones con exjueces implicados en la red de corrupción de Los Cuellos Blancos del Puerto. De ellas, seis llamadas intercambiadas con César Hinostroza se registran en 2015 y el 2016 entre las que le hizo ella al entonces juez y viceversa.

“Respecto al Dr. César Hinostroza, han sido llamadas de cortesía. El 19 de enero que lo eligen presidente de la corte y luego una llamada de queja por la demora del sistema donde Odecma ya no puede hacer nada, entonces el usuario siempre acude al presidente. En este caso también estaba una doctora que venía de Tumbes y no la atendían”, fue la explicación que brindó Zavala Valladares sobre algunas de las conversaciones que sostuvo con el exjuez.

“Luego vienen las llamadas también de saludos por su designación y luego otras llamadas, siempre por un tema de que as de usuarios", reiteró la flamante integrante de la JNJ.

María Zavala Valladares también dio detalles sobre las conversaciones que mantuvo con Marco Cerna (expresidente de la Corte de Lima Sur), Daniel Peirano (suspendido juez superior), Iván Noguera (ex integrante titular del Consejo Nacional de la Magistratura) y Luis Carlos Arce (integrante del JNE como representante del Ministerio Público). Todos vinculados a Los Cuellos Blancos del Puerto y con quienes ha mantenido conversaciones telefónicas, según el registro difundido por El Comercio.

Sobre Cerna, aseguró que fue una llamada para poder tener acceso a un expediente que debía estar en el despacho de Zavala, mientras que con Daniel Peirano fue para pedirle que la atienda un día que ya no estaba en horario de oficina.

“(Con Iván Noguera) nos encontramos. Hay una llamada el 30 de marzo. Nos encontramos y me dice que tiene un programa de televisión de cable del JNE. Me pide que le de mi número y que le marque para llamar. Las otras llamadas de entrada y salida es igual. Me llamó para una entrevista que no he ido y otra para la presentación de sus libros en Telesup”, precisó la exministra de Justicia del segundo gobierno de Alan García.

Por último, aseguró que se comunicó con Luis Arce cuando fue nombrado fiscal supremo. “Le mandé un WhatsApp deseándole éxito en su nueva función y tuvo la delicadeza de contestar con una llamada”, indicó.

Zavala Valladares evitó opinar sobre las investigaciones por el caso Los Cuellos Blancos del Puerto contra César Hinostroza y otros magistrados por su cargo dentro de la recién elegida JNJ. “Si voy a asumir una junta, tengo que ser transparente. No puedo ir a una junta para que me digan que dí una opinión, que adelanté criterio y que me recusen”, concluyó.