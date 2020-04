La presidenta del Tribunal Constitucional, Marianella Ledesma, aseguró que siente preocupación porque el Gobierno de Martín Vizcarra no ha mirado a las zonas altoandinas ni a la selva en el marco de las medidas para evitar los contagios del coronavirus.

Si bien, indicó que el Ejecutivo ha tenido medidas acertadas como el estado de emergencia, pero dijo que aprecia una “mirada muy citadina, muy palaciega”.

“Ha tenido medidas acertadas, como el estado de emergencia. Una crítica que haría es que se aprecia una mirada muy citadina, muy palaciega. Es verdad que la pandemia está golpeando más a Lima y las zonas urbanas, pero el estado de emergencia los afecta a todos. Y me preocupa que no haya mirado las zonas altoandinas, las de la selva, las marginales”, manifestó la magistrada en diálogo con El Comercio.

Ledesma dijo que el Estado se ha convertido en el gran papá que a todos les pretende dar una cobertura, pero tampoco puede cubrir sin prever para mañana.

“No es lo mismo alguien que está en planilla y que le van a subvencionar el 30% de su planilla, que quien no tiene nada que comer en el día. Me debo preocupar por este (segundo) grupo. ¿A quienes tienen trabajo formal les voy a solucionar su planilla y al informal le voy a dar los S/380, si es que le llega?”, se cuestionó.

“No hay una gestión moderna en el Congreso”

Al ser consultada sobre que el Congreso de la República haya realizado un pleno presencial y ahora tenga que hacer descarte de coronavirus, Ledesma respondió: “Las herramientas tecnológicas están ahí, no son novedad. ¿Qué mensaje nos da el Congreso? Primero, que no hay una gestión moderna, una que sepa utilizar los recursos tecnológicos. El segundo mensaje es que no cumplir con el aislamiento es poner en riesgo también a tus propios integrantes”.

Luego, añadió “el costo de ese paso que han dado va a ser mayor. En el TC vamos a trabajar online por lo menos un par de meses. Y también hacemos trabajo remoto: llega un expediente, se escanea y se remite a los asesores para que hagan el informe. Esto se está implementando recién en el 2020”.