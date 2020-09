La presidenta del Tribunal Constitucional, Marianella Lesdesma, afirmó que todos los contribuyentes en el Perú tienen la obligación de pagar sus deudas tributarias, luego de la decisión del máximo intérprete de la Constitución de declarar como infundada la demanda sobre la prescripción de deudas tributarias de empresas, el cual asciende a la suma de 11 mil millones de soles.

“ Hoy se ha firmado que todos los contribuyentes de este país tenemos la obligación, sin distinciones, de pagar nuestras deudas tributarias . La segunda idea que tenemos que mostrar es que el Tribunal ha hecho un ejercicio democrático, transparente, en la que públicamente hemos brindado nuestros argumentos frente a este tema”, expresó en diálogo con ‘Al estilo Juliana’.

Ante la pregunta sobre la posibilidad de que las empresas endeudadas argumenten de que no tienen el monto suficiente para pagar, Ledesma precisó que la Sunat tiene las herramientas necesarias para ejercer los cobros.

“La Sunat tiene la posibilidad, no solo de fiscalizar y determinar las deudas, sino también las ejecuciones. Este ente recaudador debe ser eficaz para agenciar de los recursos y el Estado pueda cumplir con sus fines sociales: seguridad, educación, salud. De dónde va a salir todo el servicio social si no es por la recaudación. Acá también hay que instar no solo la Sunat, sino también el papel que ha jugado el Tribunal Fiscal lamentablemente en esta historia”, manifestó la presidenta del TC.

Como se recuerda, el Tribunal Constitucional revisó, este martes 22 de setiembre, la demanda de inconstitucionalidad presentada por el Colegio de Abogados de La Libertad contra la norma que faculta a la Sunat ejecutar, retroactivamente, cobranza de deudas tributarias extintas a un centenar de empresas.

