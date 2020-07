La presidenta del Tribunal Constitucional (TC), Marianella Ledesma, cuestionó que no se puedan pronunciar sobre la viabilidad del dictamen que fue aprobado este domingo por el pleno del Congreso que elimina la inmunidad parlamentaria y el antejuicio de altos funcionarios del Estado hasta que se ratifique en una segunda votación, a pesar de la posibilidad de que sea inconstitucional.

“Lo que recojo a la luz de la opinión pública y diferentes medios de comunicación es que no hay compatibilidad entre lo que el Congreso dice y la ciudadanía señala. Esto me lleva a la reflexión. Escucho y no quiero decir que es mi opinión porque no quiero contaminar y se crea que estoy adelantando criterios, pero escucho que es un tema inconstitucional”, advirtió en declaraciones a RPP.

“¿Vamos a esperar que se consume la ejecución de una reforma con abiertas reglas de inconstitucionalidad? Pregunto. Esa es una deficiencia que tiene nuestra Constitución, porque deberíamos ir a un control constitucional previo. No vamos a esperar que recién salga la reforma. No es posible (pronunciarnos antes) porque nuestra Constitución no lo tiene”, añadió.

Marianella Ledesma se pronunció así luego que el pleno del Congreso aprobara, la noche del domingo en un pleno extraordinario y en el último día de la legislatura, un dictamen que elimina la inmunidad parlamentaria y el antejuicio de altas autoridades del Ejecutivo. Este cambio a la Constitución deberá ser ratificado en la legislatura que empieza hoy para que recién pueda entrar en vigencia.

La iniciativa aprobada por 111 votos a favor y 13 en contra, también incluye dos modificaciones para establecer que los magistrados del Tribunal Constitucional tienen las mismas incompatibilidades que los congresistas, lo que implica también la eliminación de su inmunidad. Asimismo, se retiró el párrafo del artículo 161 de la Constitución para dejar sin inmunidad al Defensor del Pueblo.

“Desde el lado del TC, se ha retirado la posibilidad que tenía todo magistrado de no responder por sus votos o por las opiniones emitidos en el ejercicio de su función. Si eso se ha retirado, pero ese blindaje sí lo tienen los congresistas, ¿no estamos haciendo acá una diferenciación entre funcionarios? ¿Ciudadanos endiosados?”, cuestionó la titular del TC.

En esa línea, la magistrada del TC aseguró que se estarán reuniendo los integrantes del tribunal para “reflexionar” sobre los alcances de su labor y la posibilidad que se les retire la inmunidad que tienen sobre sus votos y opiniones. Sin embargo, Marianella Ledesma concluyó señalando que se debe reflexionar con mayor profundidad los cambios que se quieran hacer la Constitución.

“A la luz de la jurisprudencia del TC debo preguntarme si existió la deliberación suficiente que justifique la decisión que se tomó [...] No estamos cambiando o creando una regla cualquiera, sino transformando una regla sustancial que va a tener un efecto irradiador como es la Constitución. La reflexión debe ser más intensa y vital para tomar una decisión”, indicó.