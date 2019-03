Mario ​Mantilla confesó que el partido de Julio Guzmán le ofreció postular al Congreso

Síguenos en Facebook

El congresista Mario Mantilla (Fuerza Popular) señaló que el 'Partido Morado', de Julio Guzmán, le propuso postular al Parlamento en representación de la región Moquegua en las elecciones del 2016.

El hoy fujimorista explicó que no aceptó tal invitación porque sus lineamientos políticos no coincidían con la organización "morada".

"Me ofrecieron que yo participe. El delegado de allá (Moquegua) me ofreció, pero yo no acepte porque siento que no simpatizaba con esa línea (...) Yo soy testigo, por lo menos, en la región Moquegua, de cómo eligieron a sus a candidatos que iban a representarlos en el Congreso", manifestó a diario Correo.

En ese sentido, subrayó que el 'Partido Morado' "buscaba a una persona con cierto perfil y lo ponían como candidato" al Parlamento. Además, resaltó que él ya tenía un objetivo trazado que era integrar las filas de Fuerza Popular.

Consultado también por las recientes declaraciones de Julio Guzmán, quien aseguró que el jefe de Estado, Martín Vizcarra, no puede hacer reformas positivas para el país porque no cuenta con una bancada ni un partido político, manifestó que el líder del 'Partido Morado' ya inició su campaña política con miras al 2021.

"Él está en campaña política y lo que le conviene es atacar al Gobierno, al Congreso, a las instituciones para tener protagonismo en el Perú y ganar votos, ganar simpatizantes", dijo.

Sin embargo, le recomendó -a Guzmán- que no vuelva a cometer los mismos errores que en el 2016 al momento de la inscripción de su candidatura.