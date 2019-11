Mario Mantilla sobre Keiko Fujimori: "Estuvo ansiosa"

Síguenos en Facebook

A pocas horas de que Keiko Fujimori, lideresa de Fuerza Popular, recupere su libertad, el ambiente en los exteriores del penal Anexo Mujeres de Chorrillos es de fiesta y ansiedad. Posición similar en la que estuvo la excandidata presidencial el día jueves mientras esperaba que el Tribunal Constitucional (TC) publique la sentencia que falla a su favor.

En diálogo con Correo, el excongresista Mario Mantilla, cuenta cuál fue la actitud de Keiko el día jueves cuando acudió a visitarla al penal.

¿Cómo notó a Keiko Fujimori el día jueves que la visitó?

La noté muy deseosa de salir para encontrarse con su esposo y sus hijas. Ella esperaba con calma que el Tribunal Constitucional (TC) resuelva conforme a ley y creo que así fue, así que está un poco tranquila...aunque sí...con el hecho de la huelga de Mark, porque lo visité, estuvo con dolores de espalda y hormigueo en la piel. Es consciente de que está haciendo un sacrificio por su esposa.

¿Keiko le ha pedido hablar con Mark?

No nos ha pedido nada. Quizá envió el mensaje con otra persona, pero particularmente a mí no me ha pedido ver eso. Hemos hablado de su familia, de la espera del fallo.

¿De qué más hablaron?

De la espera para que se publique la resolución en el portal del TC, para que llegue al INPE y pueda salir, pero lamentablemente el oficio aún no llega. Esperemos que llegue hoy (ayer) para que salga realmente.

¿Cómo han sido sus últimos días en prisión?

Es innegable que sienta cierta ansiedad. Cualquier persona que esté detenida no puede estar tranquila.

¿La notó muy ansiosa?

Obviamente, para nadie es agradable estar en prisión, como todo ser humano.

¿Sabe si Keiko hizo amigas en el penal?

Cuando la visitaba, estuvimos con su abogada y congresistas. En reuniones privadas no hemos visto personas que se acerquen o compatibilicen.

¿Cuando salga se acudirá oficialmente al partido?

Primero se habló de que ella quiere reunirse con su familia, derrepente si la prensa insiste daría una conferencia en su domicilio.

¿No hará como lo hizo Ollanta Humala que visitó a sus militantes?

Aún no ha hecho ninguna evaluación de ninguna actividad política. Está concentrada en su familia, el tema político no está en su agenda en estos momentos.