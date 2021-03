Mario Ríos, candidato al Congreso con el número 7 por Juntos Por el Perú (JPP), agrupación política que pretende llevar a la presidencia a Verónika Mendoza, debatió con Romelia Paredes, quien postula con el número 22 por Victoria Nacional, partido que busca que George Forsyth sea presidente del país, en Tribuna Electoral, espacio en diario Correo para conocer las propuestas e ideas de los candidatos al Parlamento, con miras a las elecciones del 11 de abril.

¿Por qué quiere ser congresista?

“Tengo formación básicamente en salud pública, me he dedicado a política durante mucho tiempo, en el activismo político en trabajo con sociedad civil. He presentado proyectos de ley al Congreso de la República como movilización ciudadana”, expresó en este diario.

¿Cómo fortalecer el nivel de atención primario?

Según el postulante al Parlamento, el 85 % de problemas en la salud se resuelven en el primer nivel y se necesita atención médica fortalecida y con capacidad de respuesta para solucionar las necesidades de los ciudadanos.

“Lamentablemente tenemos es un primer nivel destrozado y lo queremos es construir uno que responda a las necesidades con equipamiento personal especializado y que resuelva los problemas a las necesidades que tienen los ciudadanos. Nosotros centraremos nuestros recursos en fortalecer la capacidad de respuesta y dignificar las instituciones”, manifestó.

¿Qué medidas concretas plantean para aumentar la recaudación tributaria en este 2021?

“Primero eliminar todas las exoneraciones tributarias que son cosustanciales con el modelo económico que están defendiendo algunos. Eliminar todos los privilegios que hay con respecto a tributos de parte de las grandes empresas. Eliminar toda la erupción tributaria. Es difícil cobrarles a las empresas porque tenemos un aparato que ellos usan para eludir el pago de impuestos. Tenemos que generar condiciones de elevar la propia presión tributaria”, sostuvo.

