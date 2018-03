Marisa Glave: "Lo único que está buscando PPK es victimizarse" (FOTO)

Síguenos en Facebook y YouTube

Luego que circulara un borrador de una Resolución Legislativa que buscaría debatir la renuncia y discutir nuevamente la vacancia del aún presidente Pedro Pablo Kuczynski, la congresista de Nuevo Perú, Marisa Glave se pronunció sobre el tema en su cuenta de Twitter.

"No han entregado ninguna resolución. No ha sido ni aprobada por la Junta de Portavoces. Ese borrador que circula no ha ni llegado a todas las fuerzas políticas. Lo único que está buscando PPK es victimizarse y evitar que quede claro que hay un acto de corrupción." Aseguró la también activista.