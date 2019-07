Marisa Glave sobre adelanto de elecciones: ¿Vamos a tener la cuota de paridad y alternancia?

Síguenos en Facebook

La congresista Marisa Glave (Nuevo Perú) comentó sobre el adelanto de elecciones en 2020 que propuso el presidente Martín Vizcarra.

"Creo que es importante que nos demos cuenta que la crisis política que vive el país no se resuelve con cambios de fichitas, o con algunos proyectos nada más, se necesitan transformaciones profundas. El Nuevo Perú ya lo dijo antes, que no se podía mantener el Congreso como estaba y que teníamos que trabajar hacia el adelanto de elecciones", comentó la parlamentaria.

Sin embargo, Glave solicitó al mandatario que establezca las reglas para el adelanto de elecciones.

"Lo que queremos preguntarle al presidente es ¿con que reglas de juego? porque él mismo dijo que había que cambiarlas, el parlamento ha aprobado un conjunto de nuevas normas y hay que saber si las va a promulgar o para el proceso electoral, ¿vamos a tener la cuota de paridad y alternancia, vamos a atener las nuevas reglas para la incorporación de normas políticas, hay varios temas pendientes. Necesitamos un cambio para solucionar la crisis que estamos teniendo en este país".

La congresista sí se esperaba este anuncio y a título personal aseguró que la crisis también implica al jefe de Estado.

"Yo me esperaba que hubiera algún anuncio vinculado a la situación del parlamento, porque no cumple con su palabra, no se cumplió al aprobar la norma de inmunidad que no resuelve la impunidad. A título personal sí creo que la manera cómo lo dijo el presidente 'nos vamos todos' es que que puede haber un cambio en la situación ".

El presidente de la República, Martín Vizcarra, anunció durante su discurso presidencial en el Congreso que presentará un proyecto de ley para adelantar las elecciones generales al año 2020.

"Viendo una salida a esta crisis. Presento al Congreso una reforma constitucional y adelanto de elecciones generales al 2020 que implica el recorte del mandato congresal al 2020", sostuvo.