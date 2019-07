Pérez Tello: “Adelanto de elecciones es un despropósito sin ninguna viabilidad”

Síguenos en Facebook

María Soledad Pérez Tello, actual secretaria general del Partido Popular Cristiano (PPC), abogada con maestría en Derecho Constitucional, exparlamentaria y exministra de Pedro Pablo Kuczynski, analiza -a título personal- la propuesta del presidente Martín Vizcarra de adelantar las elecciones generales.

¿Respalda la propuesta del presidente Vizcarra de adelantar las elecciones generales al 2020?

No, de ninguna manera, porque con la situación actual se convierte en una fantasía. Él no tiene la facultad para adelantar el mandato sin el Congreso. Y es una ilusión pensar que este Congreso, que él ha señalado como obstruccionista, y que lo es, que ha sido confrontacional, que también lo es, va a aprobar un proyecto de ley de esa naturaleza. Con lo cual, lo único que está haciendo es mantener en el tiempo esta situación de zozobra e inestabilidad política que nos está haciendo tanto daño y afecta, para variar, a los más pobres del Perú.

¿Es obstruccionista este Congreso?

Es una afirmación del presidente Vizcarra. La zozobra ha sido generada de ida y de vuelta. Y la confrontación ha sido generada de ida y de vuelta. Entonces, alguien, alguno de estos dos poderes del Estado, necesita decir “hasta aquí” y yo, honestamente, pensé que iba ser el Presidente a dos años del Bicentenario. Lejos de eso, lo que ha generado es una nueva confrontación. El problema es que, como la violencia, esto escala y lo hace para arriba. Y esto ya no da más porque va a tener una respuesta del mismo tamaño.

Sin embargo, mucha gente en el país pide el cierre del Congreso... Para las tribunas, en el cortísimo plazo.

Sí, los ciudadanos piden el cierre del Congreso y, probablemente, pueda gustarles a algunas personas el adelanto de elecciones. Pero no es viable porque el que tiene que aprobar esa ley es el propio Congreso. Entonces, la propuesta en sí misma termina siendo fantasiosa o de una ingenuidad política que genera expectativas que la ciudadanía le va a reclamar.

El Presidente plantea esta iniciativa como “una salida a la crisis institucional”. ¿Existe a su juicio una crisis institucional?

Existe una crisis sostenida desde el inicio del periodo del presidente Kuczynski. Las relaciones del Congreso y el Ejecutivo han sido pésimas. Y nadie ha tenido la capacidad de estar por encima de eso. Nadie. De un lado ni del otro se intentó generar consensos mínimos para trabajar. El presidente Vizcarra ha perdido nuevamente una maravillosa oportunidad. Nuevamente ha ido al juego de la confrontación. Entonces, no puedo, yo que apoyo las reformas del Ejecutivo, no puedo en este momento decir que apoyo el adelanto de elecciones, que me parece una barbaridad, un despropósito y que no tiene ninguna viabilidad.

La motivación explícita expresada por Vizcarra es la “desnaturalización” del proyecto vinculado a la inmunidad parlamentaria y que el Congreso hace caso omiso al clamor ciudadano. ¿Esta motivación le parece justa, real?

A ver. Más allá de que lo fuera o no, este asunto dejó de ser un tema jurídico. Este es un problema político que están tratando de revestirlo como constitucional. Esto dejó de ser un tema de constitucionalidad.

¿Esta desnaturalización alegada por el Presidente justifica una medida de esta dimensión?

¿Esta decisión va a corregir el tema de la inmunidad? No. ¿Lo va a corregir en el corto plazo? De hacerlo, se va a poder hacer en un par de años. Entonces, ¿para qué está sometiendo al país a estos dos años de falta de crecimiento, de falta de oportunidades, de falta de empleo?

¿Qué busca, realmente, el presidente Vizcarra?

No lo sé. Francamente, no lo sé.

¿Habrá un impacto en la economía?

Más recesión, obviamente. ¿Tú invertirías en un país así, por Dios, que tiene a todos sus expresidentes presos o investigados? Que, adicionalmente, cambia las reglas del juego de las contrataciones. Si fuera tu plata, ¿tú dirías “voy a invertir acá”? Y si no hay inversión, no hay trabajo. ¿3.5%? ¿Con qué vamos a hacer 3.5%?

Según el jefe de Estado, esta acción reforzará los cimientos de la República...

Mira, con todo el aprecio personal que tengo por el Presidente, no puedo estar de acuerdo con la propuesta. Lo único que puedo decirle es que, por favor, la evalúe. Su decisión nos retrasa más. Y, al Congreso, que evalúe y dé una respuesta no con el hígado, sino desde la razón.