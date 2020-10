Marisol Pérez Tello: Voy a votar por la alianza como lo hice en su momento en el 2016

Marisol Pérez Tello, secretaria general del Partido Popular Cristiano (PPC), aseguró que votará por el candidato presidencial que represente a la Alianza para el Progreso del País, que está conformada por su agrupación política y Alianza para el Progreso (APP), de César Acuña, en el marco de las próximas Elecciones Generales 2021.

“[¿Votarías por César Acuña si fuese el candidato presidencial?] Voy a votar por la alianza, como lo hice en su momento en el 2016, yo discuto antes de”, afirmó en diálogo con Canal N.

El Comercio reveló este miércoles tres extractos de audios del encuentro que sostuvo la Comisión Política Ampliada del PPC, en los que se escucha al presidente del partido, Alberto Beingolea y a Marisol Pérez Tello, referirse a César Acuña.

En dichas grabaciones, Pérez Tello señala que no votaría por Acuña en caso fuera candidato presidencial, por los plagios que cometió en su tesis doctoral.

Al respecto, la también exministra de Justicia indicó que respeta las decisiones que se tomen en el partido y las acatará.

“Primero, quiero decir que mi partido, en un ejercicio democrático del que yo me siento muy orgullosa […] ha tomado una decisión y yo respeto y acato las decisiones de mi partido”, señaló

Además, evitó referirse a los audios de la reunión partidaria y resaltó que las discusiones en torno a las decisiones de su agrupación se hacen a la interna.

“Tú me has pedido que te explique unos audios que se han filtrado de una manera…bueno, es parte del pan de cada día de la política peruana y yo no me presto a esos circos. Creo que quien filtró el audio puede ir y explicar cómo lo obtuvo. Yo discuto como discutí, como lo hago siempre, en casa. No lo hago en público”, dijo.