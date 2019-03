Maritza García buscó interceder por Kenji, pero Keiko Fujimori no la recibió en la cárcel

Síguenos en Facebook

El último miércoles, la congresista Maritza García (Cambio 21) visitó a la lideresa de Fuerza Popular (FP), Keiko Fujimori, en el Penal Anexo de Mujeres de Chorrillos, a fin de escuchar su posición sobre la posibilidad de que Kenji Fujimori retorne al Congreso. Sin embargo, no fue recibida.

Como se recuerda, el menor de los Fujimori, en junio del 2018, fue sancionado por 120 días en el Parlamento. La medida en su contra fue después de que se conociera que intentó comprar los votos de congresistas para que no respalden la posible vacancia del entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK). Les habría ofrecido obras para su región.

Ahora, al concluir su sanción, un grupo de legisladores liderado por García ha solicitado al Consejo Directivo del Congreso, de mayoría “naranja”, aprobar el regreso de Kenji.

En ese contexto, el pasado fin de semana, Keiko se reunió con su padre y ex jefe de Estado Alberto Fujimori. Se especuló sobre la cita acerca de un posible acuerdo para el retorno del menor de los Fujimori al Parlamento.

No coordinó reunión con Keiko Fujimori

Por ello, Maritza García acudió a visitar a Keiko Fujimori para constatar la versión de que Fuerza Popular apoyará el retorno de Kenji. De acuerdo con fuentes “naranjas”, García no fue recibida debido a que no realizó ninguna coordinación para conversar con la lideresa.

Foto: Hugo Curotto

Además, la legisladora es una de las congresistas favoritas del presidente Martín Vizcarra, quien la invitó a su gira de visitas protocolares a Europa, y no tiene una buena relación con su exlideresa. En FP la consideran una oficialista más.

En diálogo con Correo, Maritza García explicó que, cuando iba a ingresar a visitar a Keiko, salió el expresidente del Congreso Luis Galarreta y le indicó que no sería recibida.

“Galarreta estaba en el establecimiento penal y me dijo que primero tenía que sacar una cita con el vocero Carlos Tubino”, señaló.

En esa línea, lamentó que Keiko no la haya querido recibir. “El Instituto Nacional Penitenciario (Inpe) no lo administra el portavoz. Es evidente que no hay voluntad para el regreso de Kenji, me lo hubieran aclarado en ese momento”, destacó la legisladora.

EN MANOS DE KEIKO

Para Maritza García, el retorno del menor de los Fujimori al Parlamento está en manos de Keiko Fujimori y la cúpula que aún la rodea. “No hay voluntad para el regreso de Kenji, quien tiene un perfil conciliador, no es problemático y menos obstruccionista”, alegó.