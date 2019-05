Maritza García calificó de inconstitucional plazo otorgado por el Ejecutivo para aprobar la reforma política

Síguenos en Facebook

La congresista de Cambio 21, Maritza García, calificó de inconstitucional el plazo otorgado (junio) por el jefe de Gabinete, Salvador del Solar, para la aprobación de los proyectos de ley de la reforma política.

En diálogo con 'RPP', la legisladora indicó que la Constitución Política del Perú ni el Reglamento del Parlamento no establecen plazos para el debate ni la aprobación de los proyectos de ley.

"Totalmente errado, arbitrario, abusivo e inconstitucional. El premier no puede tomar esa postura política porque en ninguna parte del reglamento ni de la Constitución se establece un plazo, del cual puede hacer uso para decir voy a tenerlo por no otorgada la cuestión de confianza. Eso no pude ocurrir en un estado democrático", remarcó.

Más adelante, Maritza García precisó que su bancada se reunirá el lunes para tomar una decisión cuando Salvador del Solar y su Gabinete se presentarán ante el Pleno para solicitar el voto de confianza el próximo martes 4 de junio.

Sin embargo, dijo esperar que otorguen libertad para que los legisladores pueden emitir el voto.

"Aún estamos por reunirnos el lunes, espero que en la bancada se brinde la libertad a cada parlamentario para emitir un voto de conciencia", refirió.