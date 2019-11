Mark Vito: "Apoyaré a Keiko si postula en las elecciones del 2020" (VIDEO)

Síguenos en Facebook

Mark Vito lleva 12 días de huelga de hambre. Dentro de una carpa, el esposo de Keiko Fujimori asegura que su cuerpo le tiembla todo el día y que solo bebe agua para no morir. Tiene al frente a un restaurante: “Siempre lo miro, pero nunca entro”, señala. Lo encontramos sentado y nos invita a pasar. Está rodeado de cuadros religiosos, un cepillo con pasta dental, pañitos húmedos, papel higiénico, un desodorante y algunas botellas de agua. Prendemos la grabadora.

¿No cree que pondría en grave riesgo su vida de continuar más días en huelga de hambre?, ¿acaso considera que esa acción va a influenciar en los miembros del TC?

Confieso que sí duele todo el cuerpo, desde los pies hasta la cabeza. Mi cuerpo tiembla todo el día y la noche; las piernas, la espalda y los riñones. Por eso tomo bastante agua. Es una huelga de hambre sin comida pero con agua. Tengo los labios secos y la lengua seca. Es difícil dormir aquí porque estamos prácticamente en el piso. Sin embargo, creo que este acto pone no solamente mi salud en riesgo, sino mi vida. Es necesario para que nuestra voz sea escuchada contra tantos abusos, excesos, show y jugadas del Ministerio Público. Lo único que estamos pidiendo es un debido proceso y la libertad de Keiko.

Pero, en estos momentos no depende de la Fiscalía la liberación de Keiko. Por eso le consulto, ¿acaso considera que su acción va a influenciar en los miembros del TC?

Ha pasado más de un año y veinte días desde que Keiko está injustamente presa, y sesenta días desde la audiencia del TC. Lamento la demora, espero que se respete el debido proceso y que los magistrados dejen a un costado las presiones mediáticas de la Fiscalía.

¿Confía en los magistrados del TC, pese a que algunos dicen ser antifujimoristas?

Creo que esos magistrados que se han autoproclamado antifujimoristas tienen la gran oportunidad de demostrarle a todo el país que ellos son más grandes y más justos que cualquier preferencia política o rival político que puedan tener.

¿Ha pensado tomar otras acciones?, ¿iría al TC a encadenarse?

Estamos abiertos a todas las acciones. Quiero que la gente sea testigo que esta medida es bastante seria y no se burle de esto. Estoy poniendo mi vida en riesgo y son testigos de ello. Y para no confundirnos, no es contra los miembros del TC, sino contra los abusos y el show de la Fiscalía.

Sin embargo, algunos consideran que, en realidad, usted hace un show con esta huelga de hambre...

Este es derecho de un ciudadano y es un acto de protesta pacífica. El show es lo que hace Domingo Pérez, por los audios o testimonios que salen cada día de audiencia o votación importante (sobre el caso Keiko). Prácticamente están amenazando a los jueces. El fiscal ha hecho declaraciones políticas a los medios. Creo que hay límites y derechos constitucionales. Si esto le pasa a Keiko hoy, esto le puede pasar a cualquier ciudadano inocente. Yo sé que se puede discrepar con mi esposa políticamente, pero no se debe llegar al punto de quitarle su derecho fundamental, que es la libertad.

¿Hasta cuándo piensa continuar con esta protesta o llegar a otras por la libertad de Keiko?

Yo estoy aquí hasta las últimas consecuencias. Keiko es mi vida; yo vivo por ella y moriré por ella con mayor gusto, si es que eso significa una esperanza de su libertad.

¿Y cuándo fue la última vez que la vio?

Keiko ha sido injustamente presa hace más de un año. Hace dos domingos pasados (10 de noviembre) fue la última vez que la vi.

¿Qué le dijo y cómo estaba su estado de salud entonces?

Ella es una persona de gran fortaleza interna, pero está sufriendo, porque estar en la cárcel no es nada cómodo ni agradable. Ella realmente sufre de presión baja y tiene diagnóstico de hipotensión. Está con problemas en el cuello, espalda y tiene cuatro hernias que la podrían llevar a un derrame, pues tiene esa sensación, un dolor de cabeza insoportable. Yo espero que todo este abuso y odio lleguen a su fin, más que nada para que (Keiko) pueda estar en familia con sus hijas.

Respecto a sus hijas, ¿no cree que fue un error exponer a una de ellas al permitir que envíen una carta al TC?

Mi hija Kiara hizo esta carta a nombre propio y es valiente. Si lee su carta, ella quiere a su mamá al lado para decirle que la ama, que le ayude con la tarea, así como llevarla al colegio. No quiere seguir diciendo a su hermanita que todo va a estar bien. Ella muchas veces tenía la esperanza de que su mamá iba a llegar a casa y no ha sido así. Me hizo llorar cuando en la segunda instancia (judicial) habíamos puesto globos y flores, diciendo "bienvenida", pero ella terminó explotando los globos y llorando. Como ella dice, no sabe mucho de leyes, pero sabe que la cárcel es para gente sentenciada, cuando Keiko está investigada.

¿Usted no considera que su esposa cometió algún error político?

Yo no soy político y no soy una persona que lo practica. Muchas personas tienen un pensamiento que ella está en la cárcel por errores políticos, pero si fuera así, ¿no sería una presa política?

De salir libre Keiko, ¿debería continuar en política?

Yo sé que cuando ella salga, va a pasar mucho tiempo con la familia. No solamente Keiko. Yo, mis hijas, sus hermanas, toda la familia ha sufrido mucho por la política. Pero, por el respeto y el amor que le tengo a ella, no puedo prohibirle de hacer algo que le gusta hacer.

Entiendo que no le pueda prohibir, pero personalmente, ¿le gustaría que deje la política?

Repito mi respuesta anterior.

No cree que estaría más tranquilo sin problemas externos como familia. Si puede elegir entre la tranquilidad familiar y la participación de Keiko en política, ¿con cuál se queda?

Repito mi respuesta. Pero la primera cosa que me encantaría (de salir libre Keiko) es ir a la casa y tener una buena cena con la familia.

¿Apoyaría a Keiko como candidata presidencial al 2021?

Yo apoyo a mi esposa en todos sus retos y deseos, como debe hacer cada esposo. Si esa es la decisión que toma, la apoyaré (como candidata presidencial al 2021), pero si su decisión es dejar la política, también la apoyaría.

¿Piensa participar en política?

Jamás. Rechazo eso totalmente. Soy emprendedor y no tengo nada que ver con la política, que quede claro, por favor.

Usted declaró que tenía conocimiento de que Fuerza Popular realizó "pitufeo" y que era necesario para que la plata entre, ¿se ratifica en esa afirmación?

Quiero aclarar que acá no hay ningún delito, y en el peor de los casos, quizás alguna falta administrativa del partido y no de ninguna persona natural. El dinero es completamente lícito; está comprobado con los testimonios y no puede considerarse como pitufeo. Repito, aquí no hay nada ilícito ni ilegal.

¿Usted tuvo conocimiento de los aportes de algún empresario a la campaña presidencial de Keiko el 2011?

Quisiera aprovechar esta pregunta para aclarar que las declaraciones de los empresarios prueban que Jaime Yoshiyama siempre ha dicho la verdad, que el dinero entregado a su sobrino (Jorge Yoshiyama) proviene de empresarios nacionales. Estas declaraciones destrozan las hipótesis del fiscal porque establecen que las fuentes de dinero son, sin duda, lícitas.

¿Pero conocía usted de los aportes de algún empresario?

Sobre tu pregunta, sí sabía en el caso del gran empresario y muy respetado, el señor Dionisio Romero. Sí sabía de este aporte, porque un día antes de la audiencia de prisión preventiva de Jorge Yoshiyama, me reuní con este y me dijo que al día siguiente iba a declarar en la audiencia que su tío le entregó el dinero y que no tenía ningún problema en declarar así, ya que no ha hecho nada ilegal. (Jorge) me señaló que el dinero es completamente lícito, que no proviene un solo sol de Odebrecht y que, en su totalidad, el dinero proviene de este gran empresario Romero. Por eso, ruego al señor Jorge Yoshiyama que se rectifique.

Entonces, ¿por qué cree que Jorge Yoshiyama ha cambiado de versión ante la Fiscalía?

Yo sé qué tan difícil debe ser no dejar (ver) a su esposa y, en su caso, también sus empresas, que son todo en su vida. Pero yo creo que dentro de Jorge hay una buena persona y espero que se rectifique y diga la verdad.

¿Ha tratado de tomar contacto con él?

No, esa fue la última vez que lo vi.

¿No han hablado a través de terceras personas?

No. Ni directa, ni indirectamente.

Concluida la entrevista, Mark Vito nos pide que por favor le permitamos unas palabras finales...

Me gustaría agradecer a todas las personas que están acompañándome, prácticamente durmiendo en la pista. También a la gente que está saludándome en la calle, a los que me abrazan, pese a que tienen una ideología política distinta del fujimorismo y piensan que esto es un gran abuso. Gracias a la gente que está aquí, a aquellos que están a la distancia apoyando en las redes sociales.

Perfil

Mark Vito Villanella, esposo de Keiko Fujimori

Empresario dedicado al rubro inmobiliario. Tiene una maestría en Administración de Empresas por la Universidad de Columbia. Fue accionista de la empresa MNG Transportes.