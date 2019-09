Mark Vito sobre Keiko Fujimori: "Estamos a la espera de los resultados de exámenes médicos" (VIDEO)

Síguenos en Facebook

Mark Vito, dijo que se encuentra a la espera de los resultados de los exámenes médicos que se le practicaron a su esposa Keiko Fujimori para determinar el diagnóstico sobre su salud.

Las declaraciones las hizo en los exteriores de la clínica Centenario, nosocomio en donde acompaña a la excandidata presidencial de Fuerza Popular, que el último sábado fue internada por problemas cardíacos.

Mark Vito no descarta que se requiera de nuevos exámenes médicos. "No tenemos los resultados todavía, estamos a la espera... La prueba de esfuerzo le tomaron hace dos años y los resultados fueron espectaculares, hoy obviamente no ha sido lo esperado", señaló a la prensa.

"No necesito ser doctor para notar que su salud no está bien, estamos esperando los resultados para ver si hay diagnóstico", aseveró al precisar que le han inyectado para que baje la presión.

Sin embargo, Vito dijo que lo rescatable de esta situación es que "tuve la oportunidad de estar más tiempo a su lado". Además, confía en que pronto retorne a su casa con sus hijas. "Creo que lo peor que ha pasado es ver la cara de preocupación de mis hijas".