Mark Vito tras reducción de pena a Keiko Fujimori: "No hay justicia" (VIDEO)

Mark Vito, esposo de la lideresa de Fuerza Popular Keiko Fujimori, afirmó que no existe justicia en el Poder Judicial luego de que la jueza suprema dirimente Susana Castañeda se mostrara a favor de acortar la prisión preventiva de la excandidata presidencial de 36 a 18 meses.

"Es una decisión tan injusta. He descubierto que no hay justicia en el Poder Judicial, solo hay intereses políticos", señaló Vito al finalizar la audiencia donde se vio el caso de Fujimori Higuchi.

"No les importa que Keiko nunca ha sido Gobierno, no les importa que Keiko nunca ha tocado un solo sol del pueblo peruano, siempre ha afrontado la justicia, no hay un debido proceso", agregó.

Por último, indicó que lo que existe contra Keiko Fujimori es "una persecución selectiva" y que ella no está en libertad "por la sola razón de llevar el apellido Fujimori".

"Basta con tanto odio. Eso se queda en la conciencia de cada uno de los responsables", añadió.