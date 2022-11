La congresista Marleny Portero (Acción Popular) sostuvo que el presidente de la República, Pedro Castillo, debería tener la oportunidad de viajar al Reino de Tailandia, sin embargo, duda de que pueda representarnos de forma digna, ya que no va preparado a las reuniones que tiene el exterior.

“Pedro Castillo debería viajar a Tailandia, aunque dudo que nos represente dignamente. Creo que, como Parlamento, debemos tener una muestra de desprendimiento por el país y evaluar bien el viaje al presidente, que ojalá pueda estar a la altura”, sostuvo la parlamentaria en diálogo con Correo.

Para Portero, el evento en dicho país es de suma importancia para el Perú, porque reúne a los líderes de las economías integrantes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacifico (APEC), que sirve para tener reuniones con asociaciones empresariales y poder ofrecerles la oportunidad de inversión.

“Tal como lo he mencionado en alguna ocasión, mientras que, como Congreso no alcancemos el consenso para vacar al presidente Pedro Castillo, el país no se puede detener. Tendremos que hacer esfuerzos para avanzar con las autoridades que estén vigentes”, señaló la acciopopulista.

Por otro lado, Portero negó que tenga algún vínculo con el Poder Ejecutivo, tal como trascendió en la segunda moción de vacancia. Por el contrario, aseguró que fue una de las primeras congresistas en firmar la última moción de vacancia, que formalmente aún no se presenta.

