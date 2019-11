Martha Chávez: La no reelección es un capricho de Vizcarra

La fujimorista Martha Chávez aseguró que la reelección parlamentaria se practica en varios países democráticos y, dijo que, debido al "capricho" del presidente Martín Vizcarra, el Perú se encuentra como "un hongo" a nivel mundial.

"La no reelección que es un capricho del señor Vizcarra, nos ha colocado como un país que es un hongo a nivel mundial. Todos los países, las grandes democracias tienen reelección parlamentaria", remarcó al cuestionar al mandatario por haber presentado un proyecto de ley para evitar que los legisladores sean reelegidos en periodos consecutivos, el mismo que fue aprobado por el Pleno hace unos meses.

"Aquí por el capricho de este vizcarrismo (...) chavismo, pensamiento Vizcarra, no tenemos reelección", añadió, Martha Chávez quien lidera la lista de candidatos de Fuerza Popular para las elecciones extraordinarias del próximo 26 de enero.

Renuncia de Tubino

De otro lado, Chávez manifestó que respeta la decisión de Carlos Tubino sobre renunciar a Fuerza Popular tras no integrar la lista de aspirantes de esa agrupación para los próximos comicios.

Sin embargo, dijo que discrepa con esa determinación y recordó que cuando ella no fue considerada como candidata en las elecciones del 2016, no dio un paso al costado.

"Su carta es serena. Puede uno discrepar de la decisión que (Carlos Tubino) ha tomado. Yo si comparo mi caso en el 2016, no fui considerada por la dirigencia del partido, no me alejé. Él ha decidido alejarse, respeto totalmente esa decisión. Ha sido un magnífico parlamentario de valores que nadie cuestiona", subrayó.

Elecciones internas

En otro momento, la fujimorista mencionó que los personeros de la ONPE y del Jurado Nacional de Elecciones no se apersonaron al local de su partido tras ser convocados para la fiscalización de los comicios internos.

"Es un proceso interno en el que participamos los simpatizantes y los afiliados de Fuerza Popular (...), para el cual se invitó formalmente a la ONPE y al Jurado (Nacional de Elecciones) para que observen y no se apersonaron a local partidario", sostuvo.

Niega obstruccionismo al gobierno

Posteriormente, negó que haya existido obstruccionismo del Congreso a la administración de Vizcarra. Mencionó que la idea de esa obstrucción es el resultado de una campaña de hostigamiento contra el Legislativo.

"Es mentira. Esa idea del obstruccionismo es el resultado de una campaña bien montada de hostigamiento al Congreso y que ha costado al Perú, en su presupuesto, miles de millones de soles. Comprando opinólogos, periodiquitos", expresó.

"Del presupuesto nacional, el Congreso anualmente solo gasta 30 centavos. El resto gastan los señores del gobierno, los gobiernos regionales", agregó.