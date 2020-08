El ministro de Educación, Martín Benavides, se presentó esta tarde en la sesión virtual conjunta de las comisiones de Educación y Fiscalización del Congreso de la República, y aseguró que desde su sector se actuó “rápidamente” para solucionar la frustrada adquisición de tabletas a la empresa Topsale S.A.C, que debía proveer 1.056.430 de estos equipos, 203 080 cargadores solares y 565 482 planes de datos dirigidos a estudiantes y docentes.

“Nosotros rápidamente cuando tuvimos que dejar sin efecto la adjudicación a la empresa Topsale, hemos iniciado un nuevo proceso de contrataciones que nos ha llevado a poder cumplir la primera meta de asignación del primer 50% aproximadamente de tabletas, la semana pasada. Entonces, hemos actuado rápidamente para poder solucionar este problema que se nos presentó con una respuesta del mercado que sinceramente nadie se la esperaba”, afirmó el titular de Educación.

Este proceso se ha adjudicado -según explicó- a la empresa Lenovo para los escolares de las zonas rurales del país.

Además, Martín Benavides detalló que durante el proceso frustrado se solicitó información de manera recurrente a la empresa Topsale, la cual no les fue proporcionada.

“Hemos actuado de manera diligente. Durante este proceso hemos solicitado permanentemente información a la empresa Topsale, sobre todo en la fase donde no quedaba claro su capacidad financiera ni la vinculación con la casa matriz central. Hemos exigido permanentemente documentación que nunca nos entregó, como, por ejemplo, que sus documentos sean certificados internacionalmente con las apostillas correspondiente”, explicó.

Agregó que, en este contexto, tuvo coordinaciones con el embajador de China en el Perú, lo que ayudó a la toma de decisiones.

“Participé de una coordinación con el embajador de China en el Perú en la semana previa a la toma de decisión. Eso nos ayudó a acceder a la información que era relevante para esta decisión. Necesitábamos la comprobación definitiva de que acá hubo un fraude en la presentación de documentos, anteriormente no la teníamos. Teníamos la preocupación, pero tuvimos que tomar esas coordinaciones para llegar a esa decisión”, dijo.

Benavides reiteró que este proceso les “dolió muchísimo”; sin embargo, han buscado nuevas alternativas para “cumplir nuestra finalidad que es lo que importa”. Finalmente, sostuvo que se ha enviado toda la información pertinente a las instituciones que corresponde para los procesos que puedan resultar de esta compra fallida.

“Lo que vaya a ocurrir con la empresa ya es responsabilidad administrativa, penal, civil, que no podemos opinar sobre eso […] Eso le corresponde a las instituciones correspondientes: evaluar y tomar las decisiones. Yo no puedo tener una opinión sobre cómo va a responder la empresa a este proceso civil y penal. Lo que yo puedo hacer, es lo que he hecho al día siguiente de suspender la adjudicación y el contrato, enviamos toda la información a la Procuraduría y a la OSCE para que se tomen las medidas legales, penales, civiles y administrativas correspondientes y no nos hemos demorado ni un día en eso”, acotó.